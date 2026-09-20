Çalışma saatleri kökten değişiyor! Mehmet Şimşek’in duyurduğu esnek modelde tüm detaylar deşifre oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in esnek çalışma modeli ile ilgili yaptığı kritik açıklamalar, iş dünyasında ve kamu çalışanları arasında büyük yankı uyandırarak yeni bir dönemin fitilini ateşledi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Serkan Kumdakçı'nın detaylarını paylaştığı modele göre; kamuda çekirdek ve esnek çalışma saatleri belirlenirken, günlük 8 saatlik yasal çalışma sınırı korunarak memurlara belirli aralıklarda esneklik tanınacak. Aile ilişkilerini güçlendirmesi ve kamuda tasarruf sağlaması hedeflenen bu yenilikçi sistem, hem gençlerin iş gücüne katılımını artırmayı hem de çalışma hayatının standartlarını kökten değiştirmeyi amaçlıyor.