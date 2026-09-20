Çalışma saatleri kökten değişiyor! Mehmet Şimşek’in duyurduğu esnek modelde tüm detaylar deşifre oldu

Yine günlük çalışma saati 8 saat olarak korunuyor. Çalışma saatleri kanuni başlama süresinden 2 saat önce ve normal bitiş saatinden 3 saat sonra arasına sığdırılacak. Oradaki 8 saatlik bir dönem ve bir memurumuz en fazla 10 saat çalışacak şekilde planlanmış bir model. Çalışma saatlerini kurum esneklik tanıyabiliyor ya da bunu kitleyebiliyor. Yani çalışma bitiş saatlerini belirleyerek kitleyebiliyor. Eğer öyle bir model olursa günlük çalışma saatleri de birbirini takip edecek şekilde başlangıç ve bitiş saatleri aynı saat olacak. Ama esnek çalışma olursa yani kurum tarafından serbest bırakılırsa bu çalışma saatleri o zaman inisiyatif çalışanımızda olacak. Kilitlenmiş bir zaman olursa bu bir sözleşme dönemi uygulanmak zorunda ve günlük çalışma formlarında imzalanma zorunluluğu var. Esnek çalışma saatlerine günlük çalışma formlarına imzalanma zorunluluğu yok" ifadelerini kullandı.