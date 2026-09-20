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Çalışma saatleri kökten değişiyor! Mehmet Şimşek’in duyurduğu esnek modelde tüm detaylar deşifre oldu

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Çalışma saatleri kökten değişiyor! Mehmet Şimşek’in duyurduğu esnek modelde tüm detaylar deşifre oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in esnek çalışma modeli ile ilgili yaptığı kritik açıklamalar, iş dünyasında ve kamu çalışanları arasında büyük yankı uyandırarak yeni bir dönemin fitilini ateşledi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Serkan Kumdakçı'nın detaylarını paylaştığı modele göre; kamuda çekirdek ve esnek çalışma saatleri belirlenirken, günlük 8 saatlik yasal çalışma sınırı korunarak memurlara belirli aralıklarda esneklik tanınacak. Aile ilişkilerini güçlendirmesi ve kamuda tasarruf sağlaması hedeflenen bu yenilikçi sistem, hem gençlerin iş gücüne katılımını artırmayı hem de çalışma hayatının standartlarını kökten değiştirmeyi amaçlıyor.

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Foto - Çalışma saatleri kökten değişiyor! Mehmet Şimşek’in duyurduğu esnek modelde tüm detaylar deşifre oldu

Bir süredir gündemde olan ancak hayata geçirilemeyen esnek çalışma modeline yönelik olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yeni mesajlar verdi. Ayrıntıları da uzman isim aktardı. Peki çalışma saatleri son düzenlemeden etkilenecek mi? A Haber'de konuşan Sosyal güvenlik uzmanı Serkan Kumdakçı "Esnek çalışma modeli tanım olarak baktığınızda yere, zamana ve programa bağlı kalmadan esnek bir şekilde çalışma hayatının kişiler tarafından yürütülmesi olarak tanımlanabilir" dedi.

#2
Foto - Çalışma saatleri kökten değişiyor! Mehmet Şimşek’in duyurduğu esnek modelde tüm detaylar deşifre oldu

Devamında Kumdakçı "Geçen yıl aslında kamuda tasarruf paketinin içerisinde de yer alan bir konuydu ama orta vadeli ekonomik planın açıklanmasıyla beraber Sayın Maliye Bakanımızın da yeni yapmış olduğu bir açıklamayla tekrar hayata gündemimize geldi. Pandemi döneminden sonra aslında özel sektörde bazı şirketler tarafından uygulanmaya başlayan ve hala uygulanan hibrit çalışma modeline biraz benziyor. Yani biraz kurum içerisinde biraz da kurum dışarısında çalışılacak bir model olarak açıklayabiliriz" şeklinde konuştu.

#3
Foto - Çalışma saatleri kökten değişiyor! Mehmet Şimşek’in duyurduğu esnek modelde tüm detaylar deşifre oldu

Kumdakçı "Burada kamuda çalışan personelle ilgili bir çekirdek ve esnek çalışma zamanları belirlenecek. Çekirdek zamanlar kurum içerisinde geçirilmesi zorunlu olacak zamanlar. Yani kurumda personelin çalıştığı zamanları çekirdek zamanı olarak tanımlayabiliriz. Bu süre 5 saati geçemiyor. Maksimum 5 saat. Diğer taraftan bir esnek çalışma saati olacak kurum çalışanlarının. Burada da istedikleri yer ve mekan üzerinden çalışma programlarını devam ettirebilecekler. Yalnız burada öğle tatillerinin esnek zamana dahil edilip edilmemesi kurumun inisiyatifinde olacak. Esnek zaman, çekirdek zaman ve öğle tatilleri dışındaki zaman olarak da tanımlanabilir.

#4
Foto - Çalışma saatleri kökten değişiyor! Mehmet Şimşek’in duyurduğu esnek modelde tüm detaylar deşifre oldu

Yine günlük çalışma saati 8 saat olarak korunuyor. Çalışma saatleri kanuni başlama süresinden 2 saat önce ve normal bitiş saatinden 3 saat sonra arasına sığdırılacak. Oradaki 8 saatlik bir dönem ve bir memurumuz en fazla 10 saat çalışacak şekilde planlanmış bir model. Çalışma saatlerini kurum esneklik tanıyabiliyor ya da bunu kitleyebiliyor. Yani çalışma bitiş saatlerini belirleyerek kitleyebiliyor. Eğer öyle bir model olursa günlük çalışma saatleri de birbirini takip edecek şekilde başlangıç ve bitiş saatleri aynı saat olacak. Ama esnek çalışma olursa yani kurum tarafından serbest bırakılırsa bu çalışma saatleri o zaman inisiyatif çalışanımızda olacak. Kilitlenmiş bir zaman olursa bu bir sözleşme dönemi uygulanmak zorunda ve günlük çalışma formlarında imzalanma zorunluluğu var. Esnek çalışma saatlerine günlük çalışma formlarına imzalanma zorunluluğu yok" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Çalışma saatleri kökten değişiyor! Mehmet Şimşek’in duyurduğu esnek modelde tüm detaylar deşifre oldu

Devamında bir noktaya dikkat çeken Kumdakçı "Bütün bunların dışında bakanımızın çok önemli bir açıklaması da vardı. 15-29 yaş arasında herhangi bir eğitimle ya da çalışma hayatıyla bağlı olmayan kişilerin de güçlü bir şekilde bir programa dahil edilmesi yani eğitim programı ya da istihdam programlarına dahil edilmesi ile ilgili güçlü bir program üzerinde de çalışıldığından bahsetti.

#6
Foto - Çalışma saatleri kökten değişiyor! Mehmet Şimşek’in duyurduğu esnek modelde tüm detaylar deşifre oldu

Bu da genç nüfusun eğitime yönlendirilmesi ya da genç işsiz nüfusun iş gücüne yöneltilmesi ile ilgili yeni ve daha güçlü istikrarlı bir programın geleceğinin habercisi olarak da anlamlandırılabilir. Diğer taraftan hem okuyup hem çalışma modeli içerisinde olmak isteyen gençlerimize de bu esnek çalışma hayatı modelinin önünü açacağından da bahsedebiliriz. Yani aslında kamudaki tasarruf modelinden başlayıp birçok konuya uzanan bir metin olarak algıladık açıklamayı" dedi.

#7
Foto - Çalışma saatleri kökten değişiyor! Mehmet Şimşek’in duyurduğu esnek modelde tüm detaylar deşifre oldu

Kumdakçı "Aslında çıkış noktasına baktığımızda tabii pandemi döneminde evde olduğumuz dönemde başlayan bir model daha sonra tasarrufla desteklenerek kamu tasarruf politikasının içerisinde yer aldı. Tabii aile ilişkilerinin güçlenmesi açısından ve kamuda tasarrufun desteklenmesi açısından da amaçlanan bir modül olarak karşımıza çıkıyor" şeklinde konuştu.

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