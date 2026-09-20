Malatya'da feci kaza: 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti!
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde karşı yönden gelen otomobil ile çarpışan 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ali İsa Şahin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde karşı yönden gelen otomobil ile çarpışan 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ali İsa Şahin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde Sürgü Mahallesi'nde meydana geldi. M.E. (33) yönetimindeki 44 ABN 398 plakalı otomobil ile Ali İsa Şahin'in (23) kullandığı motosiklete çarpıştı.
Kazayı gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ali İsa Şahin, kaldırıldığı Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı
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