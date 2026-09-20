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Malatya'da feci kaza: 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Malatya'da feci kaza: 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti!

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde karşı yönden gelen otomobil ile çarpışan 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ali İsa Şahin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Foto - Malatya'da feci kaza: 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti!

Kaza, dün akşam saatlerinde Sürgü Mahallesi'nde meydana geldi. M.E. (33) yönetimindeki 44 ABN 398 plakalı otomobil ile Ali İsa Şahin'in (23) kullandığı motosiklete çarpıştı.

#2
Foto - Malatya'da feci kaza: 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti!

Kazayı gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Malatya'da feci kaza: 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti!

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ali İsa Şahin, kaldırıldığı Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

#4
Foto - Malatya'da feci kaza: 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti!

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

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