Akit yazdı Başkan Erdoğan talimatı verdi: Fon krizini DDK aydınlatacak

Anayasal yetkileri doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşların her kademesiyle doğrudan yazışma yapma, gizli veya açık tüm fiziki ve dijital veri, belge ve kayıtları doğrudan inceleme yetkisine sahip olan DDK tarafından yürütülecek denetim süreci tamamlandığında, hazırlanan inceleme, denetim ve idari soruşturma raporlarının tamamı gereği yapılmak üzere yetkili idari ve adli mercilere iletileceği öğrenildi.