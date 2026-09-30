  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tarih belli oldu! Emeklilere 40 bin TL ikramiye verilecek Türkiye'ye karşı alınan füzeler bölgeye ulaştı: Atışlara başlıyorlar Zangır zangır sallandı! 6 büyüklüğünde deprem Rize'de azmin gücü! Karanlığı ilmek ilmek aştı Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye Taşkömürü Kurumu daimi işçi alacak Türkiye’yi sarsan soruşturma sonrası MHK için olay iddia! Ferhat Gündoğdu’nun yerine dünyaca ünlü o isim geliyor Piyasayı toz duman edecek: Uygun fiyatlı TOGG geliyor! Erken emeklilik için son uyarı geldi: Cebinizden 76 bin TL daha fazla çıkabilir Şifa niyetine içilen o gıda meğer ölüm saçıyormuş! Uzmanlar uyardı: Organları bitiriyor Anthropic dosyası sızdırıldı: 'İnsanlık için varoluşsal risk oluşturuyor!'
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Akit yazdı Başkan Erdoğan talimatı verdi: Fon krizini DDK aydınlatacak

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Akit yazdı Başkan Erdoğan talimatı verdi: Fon krizini DDK aydınlatacak

Yerli ve milli medyanın Kutup Yıldızı olan Akit, hakikate ulaşmak adına rehberlik görevini sürdürüyor. Yedi portföy şirketi ile 131 yatırım fonunun tasfiyeye alınmasıyla başlayan ve toplam büyüklüğü 800 milyar TL’yi bulan ‘fon krizi’nin ardından harekete geçen gazetemiz, kamuda ihmallerin araştırılması için Devlet Denetleme Kurumu (DDK)’nun harekete geçmesi gerektiğini vurgulamıştı. Akit’in 27 Eylül tarihli “FON VURGUNUNA DDK EL KOYSUN” manşetinin haklılığı, dün gece yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı talimatla tescillendi.

#1
Foto - Akit yazdı Başkan Erdoğan talimatı verdi: Fon krizini DDK aydınlatacak

‘Sorumlulardan hesap sorulacağını” her fırsatta vurgulayan Başkan Erdoğan, sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim süreci için Devlet Denetleme Kurulu’nu harekete geçirdi. DDK, denetim sonunda hazırlayacağı raporları yetkili idari ve adli mercilere gönderecek.

#2
Foto - Akit yazdı Başkan Erdoğan talimatı verdi: Fon krizini DDK aydınlatacak

Anayasal yetkileri doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşların her kademesiyle doğrudan yazışma yapma, gizli veya açık tüm fiziki ve dijital veri, belge ve kayıtları doğrudan inceleme yetkisine sahip olan DDK tarafından yürütülecek denetim süreci tamamlandığında, hazırlanan inceleme, denetim ve idari soruşturma raporlarının tamamı gereği yapılmak üzere yetkili idari ve adli mercilere iletileceği öğrenildi.

#3
Foto - Akit yazdı Başkan Erdoğan talimatı verdi: Fon krizini DDK aydınlatacak

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatırım fonlarındaki olayları incelemek üzere DDK'yı görevlendirmesinin ardından, DDK Başkanı Salih Tanrıkulu tarafsızlık ilkesi gereği Borsa İstanbul'daki görevlerinden ayrıldı.

#4
Foto - Akit yazdı Başkan Erdoğan talimatı verdi: Fon krizini DDK aydınlatacak

Salih Tanrıkulu NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan olaylarla ilgili olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Devlet Denetleme Kurulu tarafından sermaye piyasasında yatırım fonlarının işlemleri ile denetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve gerekli idari, hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesi amacıyla inceleme ve denetim çalışmalarına başlanmıştır."

#5
Foto - Akit yazdı Başkan Erdoğan talimatı verdi: Fon krizini DDK aydınlatacak

Başkan Erdoğan’ın talimatı sonrası DDK’nınm harekete geçmesi, Akit Medya’nın; hakikate ulaşmak ve mazlumların hakkını korumak için tam 33 yıldır sürdürdüğü kararlı mücadelesindeki samimiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Atatürkçü Diamond Tema çocuğuna Yunan kralının adını verdi
Gündem

Atatürkçü Diamond Tema çocuğuna Yunan kralının adını verdi

Din ve İslam üzerine yaptığı açıklamalarla sık sık tartışmaların odağında yer alan sosyal medya yayıncısı Atatürkçü Diamond Tema, bu kez yen..
Müslüman ülkenin lideri Netanyahu’yu gizlice ağırladı
Gündem

Müslüman ülkenin lideri Netanyahu’yu gizlice ağırladı

Gazze’de yaşanan ağır insani tablo nedeniyle İsrail yönetimine yönelik uluslararası tepkiler sürerken dikkat çeken bir görüşme ortaya çıktı...
Ahmet Hakan 'Başörtülü bakanınız milleti soydu' diyen Ağıralioğlu'nu yazdı! Senin Atatürkçüler Silivri'de Yavuz...
Gündem

Ahmet Hakan 'Başörtülü bakanınız milleti soydu' diyen Ağıralioğlu'nu yazdı! Senin Atatürkçüler Silivri'de Yavuz...

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında Anahtar Partisi Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nun fon krizini değerlendirirke..
Müslümanların yüreğini yakan haber! Çok sayıda şehit var
Dünya

Müslümanların yüreğini yakan haber! Çok sayıda şehit var

Soykırımcı terör devleti İsrail'in Gazze'ye düzenlediği kanlı saldırılarda 8 Filistinli şehit oldu.
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin tüm mal varlıklarına el konuldu!
Gündem

Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin tüm mal varlıklarına el konuldu!

Sermaye piyasalarını sallayan fon soruşturmasında sular durulmuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları..
Ezan okunurken içkili alem skandalı! Özgür Özel'in adı uyuşturucu ve fuhuş bataklığında!
Gündem

Ezan okunurken içkili alem skandalı! Özgür Özel'in adı uyuşturucu ve fuhuş bataklığında!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında şok detaylar ortaya çıktı. Operasyonda tutuklana..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23