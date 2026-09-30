Akit yazdı Başkan Erdoğan talimatı verdi: Fon krizini DDK aydınlatacak
Yerli ve milli medyanın Kutup Yıldızı olan Akit, hakikate ulaşmak adına rehberlik görevini sürdürüyor. Yedi portföy şirketi ile 131 yatırım fonunun tasfiyeye alınmasıyla başlayan ve toplam büyüklüğü 800 milyar TL’yi bulan ‘fon krizi’nin ardından harekete geçen gazetemiz, kamuda ihmallerin araştırılması için Devlet Denetleme Kurumu (DDK)’nun harekete geçmesi gerektiğini vurgulamıştı. Akit’in 27 Eylül tarihli “FON VURGUNUNA DDK EL KOYSUN” manşetinin haklılığı, dün gece yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı talimatla tescillendi.