Fatma Betül Sayan Kaya’nın 2.17 milyarı iade ettiği iddiası ortalığı sarstı! Şimdi AK Parti içinden bile bu çağrı yapılıyor

Ben (...) bilginin doğru olduğunu varsayarak “parayı iade etmesi yeterli mi” sorusunu soruyorum. Hukukçu bir kaynağım, FBS Kaya’nın bu parayı iade ettiği haberinin doğru çıkması halinde bunun “suçun ikrarı” olacağına dikkat çekti. “Kimse hakkıyla kazandığı, helal parayı iade etmez” diyen kaynağım şöyle konuştu: “Bu büyüklükteki parayı hakkıyla kazandığına inansa bu kadar kolay geri vermezdi. Geri verdiğine göre bu paranın suç geliri olduğunu kabul etmiştir.”