Fatma Betül Sayan Kaya’nın 2.17 milyarı iade ettiği iddiası ortalığı sarstı! Şimdi AK Parti içinden bile bu çağrı yapılıyor
Tera Portföy'den çekildiği iddia edilen 2.17 milyar liralık tartışmalı tutarın Hazine'ye iade edildiği yönündeki iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, yazar Deniz Zeyrek paranın iadesinin tek başına yeterli olup olmadığını sorguladı. Hukukçu kaynaklarına dayandırarak bu hamlenin "suçun ikrarı" anlamına geleceğini belirten Zeyrek, sadece muhalefetin değil bazı AK Partililerin de Fatma Betül Sayan Kaya hakkında yasal işlem yapılması gerektiğini savunduğunu aktardı. Olayın siyasi ve hukuki boyutu tüm hızıyla tartışılmaya devam ediyor.