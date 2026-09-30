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Fatma Betül Sayan Kaya’nın 2.17 milyarı iade ettiği iddiası ortalığı sarstı! Şimdi AK Parti içinden bile bu çağrı yapılıyor

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fatma Betül Sayan Kaya’nın 2.17 milyarı iade ettiği iddiası ortalığı sarstı! Şimdi AK Parti içinden bile bu çağrı yapılıyor

Tera Portföy'den çekildiği iddia edilen 2.17 milyar liralık tartışmalı tutarın Hazine'ye iade edildiği yönündeki iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, yazar Deniz Zeyrek paranın iadesinin tek başına yeterli olup olmadığını sorguladı. Hukukçu kaynaklarına dayandırarak bu hamlenin "suçun ikrarı" anlamına geleceğini belirten Zeyrek, sadece muhalefetin değil bazı AK Partililerin de Fatma Betül Sayan Kaya hakkında yasal işlem yapılması gerektiğini savunduğunu aktardı. Olayın siyasi ve hukuki boyutu tüm hızıyla tartışılmaya devam ediyor.

#1
Foto - Fatma Betül Sayan Kaya’nın 2.17 milyarı iade ettiği iddiası ortalığı sarstı! Şimdi AK Parti içinden bile bu çağrı yapılıyor

Fon krizinin patlamasına günler kalan TERA Porftöy'den 2.17 milyar lira çekerek haksız kazanç elde ettiği ortaya çıkan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya tepkilerin odağında.

#2
Foto - Fatma Betül Sayan Kaya’nın 2.17 milyarı iade ettiği iddiası ortalığı sarstı! Şimdi AK Parti içinden bile bu çağrı yapılıyor

Kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanan Kaya'nın Ekonomim gazetesinin haberine göre 2,17 milyar lirayı Hazine’ye iade ettiği iddia edildi. Ancak resmi kurumlardan henüz bir açıklama gelmedi.

#3
Foto - Fatma Betül Sayan Kaya’nın 2.17 milyarı iade ettiği iddiası ortalığı sarstı! Şimdi AK Parti içinden bile bu çağrı yapılıyor

Dikkat çeken bu gelişmeye ilişkin bir değerlendirme de Nefes gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'ten geldi. Zeyrek, "Arınma isteyenlere zor sorular" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

#4
Foto - Fatma Betül Sayan Kaya’nın 2.17 milyarı iade ettiği iddiası ortalığı sarstı! Şimdi AK Parti içinden bile bu çağrı yapılıyor

Ben (...) bilginin doğru olduğunu varsayarak “parayı iade etmesi yeterli mi” sorusunu soruyorum. Hukukçu bir kaynağım, FBS Kaya’nın bu parayı iade ettiği haberinin doğru çıkması halinde bunun “suçun ikrarı” olacağına dikkat çekti. “Kimse hakkıyla kazandığı, helal parayı iade etmez” diyen kaynağım şöyle konuştu: “Bu büyüklükteki parayı hakkıyla kazandığına inansa bu kadar kolay geri vermezdi. Geri verdiğine göre bu paranın suç geliri olduğunu kabul etmiştir.”

#5
Foto - Fatma Betül Sayan Kaya’nın 2.17 milyarı iade ettiği iddiası ortalığı sarstı! Şimdi AK Parti içinden bile bu çağrı yapılıyor

Bu yoruma ben de katılıyorum. Peki AK Parti’deki görevinden istifa etmek, suç gelirini iade etmek FBS Kaya’nın aklanması için yeterli mi? Sadece muhalifler ya da mağdurlar değil konuştuğum bazı AK Partililer de FBS Kaya’nın yargı karşısında dokunulmaz olmadığına dikkat çekip hakkında yasal işlem yapılması gerektiğini söylüyor.

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