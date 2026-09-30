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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
EYT’yi kıl payı kaçıranlar hemen e-Devlet’e koşun! O kayıt varsa emeklilik kapısı sonuna kadar açılıyor

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EYT’yi kıl payı kaçıranlar hemen e-Devlet’e koşun! O kayıt varsa emeklilik kapısı sonuna kadar açılıyor

8 Eylül 1999 öncesinde işe giriş bildirgesi verilmesine rağmen primleri sisteme yansımayan veya yanlışlıkla stajyer yazılan sigortalılar için yargıdan umut veren emsal bir karar çıktı. Balıkesir 1. İş Mahkemesi, fiili çalışmayı esas alarak sigorta başlangıcını öne çekerken, bu durumdaki binlerce vatandaş için yeni bir hukuki dönemin kapısını araladı. SGK uzmanları, benzer mağduriyet yaşayan kişilerin sicil dosyalarını inceleterek haklarını yargı yoluyla geri alabileceğini belirtiyor.

#1
Foto - EYT’yi kıl payı kaçıranlar hemen e-Devlet’e koşun! O kayıt varsa emeklilik kapısı sonuna kadar açılıyor

Geçmiş yıllardaki uygulamalarda, işverenlerin çalışanları adına SGK'ya işe giriş bildirgesi sunmasına karşın, ilerleyen süreçte verilmesi gereken dönem bordrolarında bu isimlere yer vermediği vakalara sıkça rastlanıyor. Vatandaşlar e-Devlet ya da SGK sistemleri üzerinden geçmişe dönük sorgulama yaptıklarında, 1999 öncesine ait bir sicil numarası veya giriş kaydı görse de ilgili döneme ait prim gününün '0' olduğunu fark ediyor.

#2
Foto - EYT’yi kıl payı kaçıranlar hemen e-Devlet’e koşun! O kayıt varsa emeklilik kapısı sonuna kadar açılıyor

Bu durum, SGK’nın emeklilik hesaplamalarında doğrudan prim ödenen tarihleri esas alması nedeniyle kişilerin EYT kapsamı dışında kalmasına yol açıyor. Gerçekte 1999 yılının ilk aylarında fiilen çalışmaya başlayan bir sigortalı, hizmet cetvelinde ilk primi 8 Eylül 1999 sonrasında göründüğü takdirde sistem tarafından EYT hakkından mahrum bırakılabiliyor.

#3
Foto - EYT’yi kıl payı kaçıranlar hemen e-Devlet’e koşun! O kayıt varsa emeklilik kapısı sonuna kadar açılıyor

SGK uzmanı Özgür Erdursun, SGK arşivlerindeki eski tarihli işe giriş belgelerinin ve sigorta sicil kayıtlarının tek başına göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

#4
Foto - EYT’yi kıl payı kaçıranlar hemen e-Devlet’e koşun! O kayıt varsa emeklilik kapısı sonuna kadar açılıyor

Süreçte karşılaşılan bir diğer önemli engel ise kişilerin gerçekte kadrolu ve tam zamanlı çalışmasına rağmen, eski kayıtlarında 'çırak' veya 'stajyer' ibaresinin yer alması. Mevzuat gereği staj ve çıraklık sigortaları emeklilik için gereken uzun vadeli sigorta başlangıcı sayılmıyor. Fakat çalışmanın niteliği bir iş sözleşmesine dayanıyorsa ve fiilen normal bir çalışma gerçekleşmişse, belgedeki unvandan ziyade fiili durum esas alınıyor. Hukukçular, sadece kâğıt üzerindeki ibareye bakılarak karar verilmemesi ve dönemin çalışma koşullarının detaylıca araştırılması gerektiğine dikkat çekiyor.

#5
Foto - EYT’yi kıl payı kaçıranlar hemen e-Devlet’e koşun! O kayıt varsa emeklilik kapısı sonuna kadar açılıyor

Son olarak Balıkesir 1. İş Mahkemesi, benzer bir uyuşmazlıkta sigortalı lehine kritik bir karara imza attı. Haziran 2026 tarihinde açıklanan kararda mahkeme, davacının sigorta başlangıç tarihinin 1 Mart 1999 olarak tespit edilmesine hükmederek SGK’nın itirazını reddetti.

#6
Foto - EYT’yi kıl payı kaçıranlar hemen e-Devlet’e koşun! O kayıt varsa emeklilik kapısı sonuna kadar açılıyor

Kararın kapsamını genişleten mahkeme, başlangıç tarihinin 1 Mart 1999 olarak kabul edilmesiyle birlikte davacının 1 Ocak 2024 itibarıyla yaşlılık aylığına hak kazandığını belirtti. Böylece hak edilen birikmiş emekli aylıklarının yasal faiziyle birlikte vatandaşa ödenmesine karar verildi. İlk derece mahkemesi tarafından verilen bu karar için henüz kanun yolu açık olsa da, hak arayışındaki vatandaşlar için izlenecek hukuki yol haritası açısından önemli bir örnek oluşturuyor.

#7
Foto - EYT’yi kıl payı kaçıranlar hemen e-Devlet’e koşun! O kayıt varsa emeklilik kapısı sonuna kadar açılıyor

Hizmet tespiti davalarında mahkemeler, sadece SGK verilerini değil, çalışmayı kanıtlayan tüm yan delilleri incelemeye alıyor. İşe giriş bildirgesinin varlığı, işyerine ait o dönemin resmi bordroları ve hepsinden önemlisi aynı dönemde aynı işyerinde mesai yapmış bordrolu çalışanların tanıklıkları fiili çalışmanın ispatında büyük rol oynuyor. SGK’ya zamanında ulaşmış tek bir belgenin dahi hak düşürücü sürelerin değerlendirilmesinde kilit bir işlev gördüğü ifade ediliyor.

#8
Foto - EYT’yi kıl payı kaçıranlar hemen e-Devlet’e koşun! O kayıt varsa emeklilik kapısı sonuna kadar açılıyor

8 Eylül 1999 öncesine ait işe giriş bildirgesi veya sicil numarası bulunan, ancak primleri eksik görünen ya da kayıtlarda hatalı şekilde stajyer/çırak olarak yer alan kişilerin SGK sicil dosyalarını inceletmeleri öneriliyor. Şartları taşıyan ve fiili çalışmasını belgelendirebilen vatandaşlar için yargı yoluyla sigorta başlangıcını öne çekmek ve EYT kapsamında emeklilik hakkı kazanmak mümkün olabiliyor.

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