EYT’yi kıl payı kaçıranlar hemen e-Devlet’e koşun! O kayıt varsa emeklilik kapısı sonuna kadar açılıyor

Süreçte karşılaşılan bir diğer önemli engel ise kişilerin gerçekte kadrolu ve tam zamanlı çalışmasına rağmen, eski kayıtlarında 'çırak' veya 'stajyer' ibaresinin yer alması. Mevzuat gereği staj ve çıraklık sigortaları emeklilik için gereken uzun vadeli sigorta başlangıcı sayılmıyor. Fakat çalışmanın niteliği bir iş sözleşmesine dayanıyorsa ve fiilen normal bir çalışma gerçekleşmişse, belgedeki unvandan ziyade fiili durum esas alınıyor. Hukukçular, sadece kâğıt üzerindeki ibareye bakılarak karar verilmemesi ve dönemin çalışma koşullarının detaylıca araştırılması gerektiğine dikkat çekiyor.