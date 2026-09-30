EYT’yi kıl payı kaçıranlar hemen e-Devlet’e koşun! O kayıt varsa emeklilik kapısı sonuna kadar açılıyor
8 Eylül 1999 öncesinde işe giriş bildirgesi verilmesine rağmen primleri sisteme yansımayan veya yanlışlıkla stajyer yazılan sigortalılar için yargıdan umut veren emsal bir karar çıktı. Balıkesir 1. İş Mahkemesi, fiili çalışmayı esas alarak sigorta başlangıcını öne çekerken, bu durumdaki binlerce vatandaş için yeni bir hukuki dönemin kapısını araladı. SGK uzmanları, benzer mağduriyet yaşayan kişilerin sicil dosyalarını inceleterek haklarını yargı yoluyla geri alabileceğini belirtiyor.