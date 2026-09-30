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Tarih belli oldu! Emeklilere 40 bin TL ikramiye verilecek

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Tarih belli oldu! Emeklilere 40 bin TL ikramiye verilecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Sosyal Sigortalar Kurumu'nun 50'nci kuruluş yılı vesilesiyle yaklaşık 48 bin emekliye kasım ayı içinde tek seferlik 40 bin TL ikramiye ödeneceğini duyurdu. Yapılan açıklamada ayrıca, daha önce taahhüt edilen yüzde 10'luk ek maaş artışının hayat pahalılığı oranına ilave edilerek 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olacağı müjdelendi. Bu kapsamlı sosyal destek paketi, ülkedeki emekliler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

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Foto - Tarih belli oldu! Emeklilere 40 bin TL ikramiye verilecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun 50’nci kuruluş yılı vesilesiyle emeklilere yönelik yeni sosyal destek paketini açıkladı.

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Foto - Tarih belli oldu! Emeklilere 40 bin TL ikramiye verilecek

Giynik Gazetesi'nde yer alan habere göre Üstel, yaklaşık 48 bin Sosyal Sigorta emeklisinin yüzünü güldürecek ikramiye ve maaş artışı kararlarını kamuoyuyla paylaştı.

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Foto - Tarih belli oldu! Emeklilere 40 bin TL ikramiye verilecek

Başbakan Üstel, yaptığı yazılı açıklamada kasım ayı içerisinde yaklaşık 48 bin Sosyal Sigorta emeklisine tek seferlik 40 bin TL ikramiye ödemesi yapılacağını belirtti.

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Foto - Tarih belli oldu! Emeklilere 40 bin TL ikramiye verilecek

Emeklilere daha önce verilen sözlerin arkasında durduklarını ifade eden Üstel, maaş artışına ilişkin takvimi de açıkladı.

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Foto - Tarih belli oldu! Emeklilere 40 bin TL ikramiye verilecek

Daha önce sözü verilen yüzde 10’luk maaş artışının, hayat pahalılığı oranına ek olarak 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere emekli maaşlarına yansıtılacağı duyuruldu.

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