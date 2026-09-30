Tarih belli oldu! Emeklilere 40 bin TL ikramiye verilecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Sosyal Sigortalar Kurumu'nun 50'nci kuruluş yılı vesilesiyle yaklaşık 48 bin emekliye kasım ayı içinde tek seferlik 40 bin TL ikramiye ödeneceğini duyurdu. Yapılan açıklamada ayrıca, daha önce taahhüt edilen yüzde 10'luk ek maaş artışının hayat pahalılığı oranına ilave edilerek 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olacağı müjdelendi. Bu kapsamlı sosyal destek paketi, ülkedeki emekliler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.