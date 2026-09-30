Türkiye'ye karşı alınan füzeler bölgeye ulaştı: Atışlara başlıyorlar
Türkiye'ye karşı sayısız silah tedarik ederek boşu boşuna ABD ile İsrail'in cebini dolduran komşu bu SPIKE NLOS füzelerini tedarik etti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'ye karşı sayısız silah tedarik ederek boşu boşuna ABD ile İsrail'in cebini dolduran komşu bu SPIKE NLOS füzelerini tedarik etti.
Yunanistan, İsrail yapımı SPIKE NLOS füzelerinde teslimattan operasyonel kullanıma geçiyor. İlk sistemler Doğu Ege adalarına konuşlandırılırken, Yunan subay ve astsubayların ilk eğitiminde İsrailli eğitmenlerin de görev aldığı bildirildi. Şimdi sıra gerçek atışlar ve tatbikatlarda.
Yunanistan’ın İsrail’den tedarik ettiği SPIKE NLOS tanksavar füze sistemlerinde yeni bir aşamaya geçiliyor. İlk sistemlerin Doğu Ege adalarındaki birliklere ulaştığı ve konuşlandırıldığı belirtilirken, Yunan Kara Kuvvetleri önümüzdeki dönemde eğitim atışlarına ve tatbikatlara hazırlanıyor.
Yunan basınında yer alan son bilgilere göre, süreç artık yeni silah sistemlerinin teslim alınmasından çıkarak doğrudan operasyonel kullanıma hazırlık aşamasına geldi.
Yunanistan’ın toplam 17 adet araç üstü SPIKE NLOS sistemi tedarik ettiği belirtiliyor. Sistemlerin bir bölümünün Doğu Ege adalarına yerleştirildiği, teslimatların ise devam ettiği aktarılıyor.
SPIKE NLOS sistemlerinin Yunan ordusuna kazandırılmasında dikkat çeken noktalardan biri de eğitim süreci. Yunan basınında daha önce yayımlanan bilgilere göre, ilk Yunan subay ve astsubayların eğitiminde İsrailli eğitmenler görev aldı. Eğitimlerin ilk aşaması Avlona’da gerçekleştirilirken, burada SPIKE NLOS sistemlerini kullanacak ilk Yunan personel kadrosunun oluşturulması hedeflendi.
srailli eğitmenlerin rolü yalnızca füzenin teknik olarak nasıl kullanılacağının öğretilmesiyle sınırlı kalmadı. Eğitim kapsamında sistemin farklı sensörlerden alınan hedef bilgileriyle birlikte kullanılması ve operasyonel kapasitesinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar da yapıldı. Böylece İsrail’den satın alınan sistemle birlikte, ilk aşamada kullanım ve operasyonel uygulama konusunda teknik bilgi aktarımının da gerçekleştirildiği ifade ediliyor.
güdümlü silahları birbirine bağlayan daha geniş bir savunma ağı oluşturmaya çalışıyor. SPIKE NLOS da bu yapının içinde uzun mesafeden hassas hedefleme yapabilen ateş unsurlarından biri olarak öne sürülüyor.
Yunanistan’ın toplam 17 araç üstü SPIKE NLOS sistemi alacağı belirtiliyor. Teslimatların devam ettiği ve sistemlerin büyük bölümünün yıl sonuna kadar birliklere ulaştırılmasının hedeflendiği aktarılıyor. KAYNAK: BİRLİK GAZETESİ
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