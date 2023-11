2- İŞLENMİŞ ET: 2013 yılında yapılan bir araştırmaya göre, özellikle gelişmiş ülkelerde ölüm nedenlerinin yüzde 26’sı işlenmiş et ürünlerini aşırı derecede tüketmekten kaynaklanıyor. Salam, sucuk, sosis ve pastırma gibi işlenmiş et ürünlerinde bulunan koruyucu maddeler ve aşırı tuz insan sağlığını tehdit eden faktörlerin başında geliyor.