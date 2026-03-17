Savunma sanayi tesisi vuruldu: İHA'lar pert oldu
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş devam ederken savunma sanayi tesisleri insansız hava araçlarıyla vuruldu.
Yakın Doğu Haber'de yer alan habere göre, İran ordusu, salı sabahı erken saatlerde gerçekleştirdiği operasyonla İsrail topraklarındaki siber teknoloji merkezlerini ve Rafael silah üretim tesisini insansız hava araçlarıyla hedef aldı.
Ordu tarafından yayınlanan 31. resmi açıklamada, bu harekatın İsrail-Amerikan güçlerinin ülkeye yönelik saldırganlığına, savunma ve güvenlik merkezlerinin bombalanmasına ve Dena Fırkateyni şehitlerinin intikamına karşılık olarak icra edildiği duyuruldu.
Yapılan açıklamada insansız hava aracı saldırılarının halen devam ettiği teyit ediliyor. Ordu, Rafael merkezini Demir Kubbe gibi toplu imha ve hava savunma sistemleri geliştiren, ayrıca işgal ordusu için insansız hava aracı merkezlerini donatıp silahlandıran kritik bir üretim tesisi olarak tanımlıyor.
Siber teknoloji merkezleri ise saldırı operasyonları yürütmek ve sivil toplanma alanlarını hedef almak amacıyla yapay zekaya dayalı modern yazılımlar ve silah sistemleri sağlıyor. Ordu, 30. bildirisinde ise Rafael merkezi dahil olmak üzere stratejik ve hayati öneme sahip bir dizi noktayı kapsayan geniş çaplı bir hava operasyonu yürüttüğünü bildirdi.
Pazar günü yapılan önceki duyuruda, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan güvenlik merkezleri ve polis karakollarının hedef alındığı açıklandı. Bu operasyonlar, Tahran'ın bölgedeki Amerikan üsleri ve çıkarları ile işgal topraklarındaki hedeflere yönelik saldırılara misilleme olarak gerçekleşiyor.
İranlı yetkililer, Tahran'ın savaş aramadığını ve başlatmadığını, ancak ülkesini savunmak amacıyla saldırganlara sert darbeler indirmeye ve güçlü bir şekilde karşılık vermeye devam edeceğini vurguluyor. Aynı bağlamda, İsrail'in tekrarlanan saldırılarına yanıt olarak işgal topraklarının derinliklerini hedef alan "Gerçek Vaat 4" operasyonunun 58. dalgası başlatıldı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23