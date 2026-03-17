SON DAKİKA
İran'a asker göndermeyeceğiz çıkışı! Polonya'dan Trump'a 'Hürmüz Boğazı' yanıtı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İran'a asker göndermeyeceğiz çıkışı! Polonya'dan Trump'a 'Hürmüz Boğazı' yanıtı

Polonya Başbakanı Donald Tusk'tan Donald Trump'a tokat gibi cevap geldi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ABD Başkanı Donald Trump'ın müttefiklerin Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamamasının "NATO'nun geleceği için çok kötü" olacağına dair açıklamasına ilişkin, "İran'a asker göndermeyeceğiz, bu çatışma güvenliğimizi doğrudan etkilemiyor." dedi.

Polonya'nın PAP haber ajansının haberine göre, Başbakan Tusk, Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın güvenliğine ilişkin olarak kabine toplantısı öncesinde açıklama yaptı. Polonya'nın İran'a asker göndermeyeceğini dile getiren Tusk, "Bu çatışma güvenliğimizi doğrudan etkilemiyor." dedi.

Tusk, NATO çerçevesinde başka görevlerinin olduğunu ve müttefiklerin bunu anladığını söyledi.

"Bu durum kara, hava ve deniz kuvvetlerimiz için geçerli. Elimizde bulunan imkanlar Baltık'ın güvenliğine hizmet etmelidir." diyen Tusk, ABD dahil müttefiklerin bunu çok iyi anladığını ve endişe için bir neden olmadığını vurguladı.

ABD Başkanı Trump, verdiği bir röportajda, NATO müttefiklerinin Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamamasının "NATO'nun geleceği için çok kötü" olacağı uyarısında bulunmuştu.

Yorumlar

Okur

Nato içinde ki ülkeler epstein dosyasında sabıkaları olanlar için bu işe girmez siyonistler in tuzaklarına kimse düşmeyecek Avrupa halkı bunu görüyor diye düşünüyoruz

Hamdi

Haberler de Joe kent diye ABD li terörle mücadele direktörü istifa etmiş Trump i topa tuttu istifa etmiş siyonistler için ABD yi ateşe atıyorsun demiş abd ve Avrupa halkları uyanmalı siyonistlerin yüzünü görmeli kendilerini kullandırtmamali uyanma başlamali Siyonistleri dışlamalı
