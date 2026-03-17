SON DAKİKA
Ekonomi
Türkiye'nin 11 ünlü şirketinin ihalelere girişi yasaklandı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye'nin 11 ünlü şirketinin ihalelere girişi yasaklandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından onaylanan karara göre 11 şirketin ihalelere girişi yasaklandı. İşte detaylar...

Enerji Günlüğü'nde yer alan habere göre, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 2025/1867513 kayıt numaralı ihale süreci kapsamında bir firma ve bağlantılı ortaklıkları hakkında yasaklama kararı çıktı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından onaylanan karar doğrultusunda Niğde Kurumsal Hizmetler Temizlik Gıda Yemek İlaçlama Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tüm ihalelerden bir yıl süreyle men edildi.

Söz konusu yasak kararı sadece ana firmayı değil, ortaklık ilişkisi bulunan Tasfiye Halinde Adalı Özel Güvenlik, Soylu 1 Kurumsal, Koyunlu Kurumsal, Fertek Sosyal Hizmetler, Fertek Kurumsal, Sağlık1 Kurumsal, İnci 1 Teknik, Adalı Kurumsal, Orsan Kurumsal ve Orsan Sosyal Hizmetler şirketlerini kapsıyor.

Ayrıca gerçek kişi ortak Ömer Büyükadalı hakkında da aynı süreyle yasaklama kararı uygulanacak. Kararın dayanağını 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu teşkil ediyor.

