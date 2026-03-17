Ve Altay Bayındır “Buraya kadar” dedi! İngiltere'de bir devir resmen kapanıyor ve Tüpraş ayağa kalkıyor!
İngiltere'den kesin bir dönüş yapacak ve artık Beşiktaş'ın formasını giymek için gün sayıyor olacak...
Süper Lig’de sıkça gündeme gelen Altay Bayındır için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. Manchester United ile olası takas formülü masada. İşte detaylar…
Listenin ilk sırasında Altay Bayındır yer alıyor. Manchester United’da forma şansı bulamayan milli kaleci için sürpriz bir transfer olasılığı gündeme geldi.
İngiliz devi sezon sonunda Wilfred Ndidi için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.
Manchester United, devre arasında da Nijeryalı orta sahanın transferi için Beşiktaş'ın kapısını çalmıştı. Fanatik’in haberine göre Manchester United, Ndidi ile ciddi şekilde ilgileniyor ve Altay Bayındır takası da masada.
Yapılacak görüşmelerin ardından transferin takasla gerçekleşme ihtimali yüksek.
Beşiktaş, devre arasında Vasquez’i Roma’dan kiralamıştı ancak sezon sonunda takımda tutmayı düşünmüyor. Kolombiyalı kaleci, siyah-beyazlı ekiple süre alamadı.
Altay Bayındır, Sergen Yalçın’ın öncelikli hedeflerinden biri konumunda. Deneyimli hoca, milli kaleciyi takımda görmeyi çok istiyor.
27 yaşındaki kaleci de Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.
Altay Bayındır, bu sezon İngiliz ekibiyle 6 maça çıktı ve kalesinde 11 gol gördü.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23