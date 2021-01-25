Uyanış Büyük Selçuklu'nun Nizamülmülk’ü Mehmet Özgür'den bomba itiraf!

“İlk çektiğimiz savaş sahnesi. Kondüsyon olarakta çok hazır değildim o dönem. Gerçekten inanılmaz bir performans isteyen bir sahneydi o. Çünkü yaklaşık 7-8 gün olay mahalinde çalıştık. Sonra zırhları giydik. Çalışırken zıhrlarımız yoktu. Sonra balta geldi. Balta gerçekten çok ağır. Aşağı yukarı 6-7 kilo vardır. Ve zemin kum oldu birden. Hepsi üst üste koyduğunuz zaman ciddi bir performans gerekiyordu. Ama o gün böyle ilahi bir güç geldi hepimize. Çok keyifle çektik. Fakat ikinci günün sonunda yardımcı yönetmen arkadaşım Bekir. Onu sonradan anlatıyor hatırlamıyorum bile. “Mehmet abi çekebilecekmiyiz bu sahneyi?” diye sormuş. Sadecece bunu yapmışım (Kafasını iki yana sallıyor) O sahneden sonra iki gün ben kolumu kaldıramadım. Çünkü kolum ciddi anlamda ağrıyordu ve açamıyordum. Baltanın ağırlığından dolayı. Çok ciddiydi. At konusunda mesela o gün ilk defa dört nala çıktım o sahnede. Bundan 15 yıl önce çok küçük bie eğitim almıştım ama o kadar süratli dört nal yapmamıştık. O gün cidden enteresan bir şey oldu. Birisi ruhuma bir şey üfledi. Ve elimde baltayla atla dört nala çıktım. Baktım ki çok kolay ve zevkliymiş. Ondan sonra da zaten dört nalı hiç bırakmadım.”