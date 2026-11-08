Ulaşımda devrim gibi yenilik: Gökyüzünde drone otoyolu geliyor

KORİDORLAR HOBİ AMAÇLI UÇUŞLARA KAPALI OLACAK: İHA koridorlarının kullanım alanlarına ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, yeni sistemin özellikle lojistik ve sağlık taşımacılığında önemli imkanlar sunacağını dile getirdi. Bakan Uraloğlu, "Drone otoyolları şehirler arası kargo taşımacılığında, lojistik ve aktarma merkezleri arasında düzenli otonom seferlerde kullanılabilecek. Hastaneler arasında kan, ilaç, aşı ve tıbbi numune taşınabilecek. Adalar ve kış aylarında ulaşımın güçleştiği yerleşim yerlerine ikmal sağlanabilecek." değerlendirmesinde bulundu. Sistemle organize sanayi bölgeleri, fabrikalar ve limanlar arasında parça transferi yapılabileceğini anlatan Uraloğlu, ayrıca enerji iletim hatları, boru hatları, demir yolları ve kara yollarının uzun mesafeli denetimlerinde de bu koridorlardan yararlanılabileceğini söyledi. İHA koridorlarında gerçekleştirilecek uçuşların belirli yetkilendirme ve teknik şartlara tabi olacağını vurgulayan Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı: "Bu koridorlar hobi amaçlı uçuşlara kapalı olacak. Yalnızca P2 lisansına sahip pilotlar, SHGM'den gerekli operasyonel yetkilendirmeleri alarak yetkili işletmeler bünyesinde uçuş gerçekleştirebilecek. Kullanılacak İHA'ların tescilinin bulunması, uzaktan tanımlama, coğrafi sınırlama ve gerekli yazılım sertifikalarına sahip olması zorunlu tutulacak. Her uçuş öncesinde İHATTYS üzerinden bildirim yapılacak. İHA koridorlarının güzergahları ihtiyaçlar doğrultusunda ilgili kurumlarla koordinasyon içinde belirlenecek ve İHATTYS üzerinden duyurulacak."