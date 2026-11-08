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Ulaşımda devrim gibi yenilik: Gökyüzünde drone otoyolu geliyor

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Ulaşımda devrim gibi yenilik: Gökyüzünde drone otoyolu geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "drone otoyolu" olarak da bilinen insansız hava aracı (İHA) koridorları için hukuki altyapının oluşturulduğunu belirterek, "Gökyüzünde dijital olarak tanımlanmış hava yolları oluşturacağız. Böylece İHA'lar, belirlenen güzergahlarda emniyetli ve kontrollü şekilde uçabilecek." dedi.

#1
Foto - Ulaşımda devrim gibi yenilik: Gökyüzünde drone otoyolu geliyor

Uraloğlu, AA muhabirine, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından 30 Temmuz 2026'da yayımlanan İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (SHT-İHA) kapsamında oluşturulacak İHA koridorlarına ilişkin bilgi verdi.

#2
Foto - Ulaşımda devrim gibi yenilik: Gökyüzünde drone otoyolu geliyor

Yeni düzenlemeyle İHA'ların uzun mesafeli, görüş hattı dışı ve otonom uçuşlarının, belirlenmiş hava sahası koridorlarında gerçekleştirilebilmesi için gerekli çerçevenin hazırlandığını vurgulayan Uraloğlu, "drone otoyolu" olarak da bilinen İHA koridorlarının devreye gireceğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Gökyüzünde dijital olarak tanımlanmış hava yolları oluşturacağız. Böylece İHA'lar, belirlenen güzergahlarda emniyetli ve kontrollü şekilde uçabilecek. Kara yolu trafiğinden bağımsız yeni bir taşımacılık imkanının önünü açacağız." diye konuştu.

#3
Foto - Ulaşımda devrim gibi yenilik: Gökyüzünde drone otoyolu geliyor

“UÇUŞLAR BELİRLENEN KURALLAR ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK” İHA koridorlarının, SHGM tarafından ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde oluşturulacağını vurgulayan Uraloğlu, koridorların sınırları, giriş ve çıkış noktaları, uçuş yönleri, kapasiteleri ve hava araçları arasındaki asgari ayırma kriterlerinin dijital ortamda tanımlanacağını anlattı.

#4
Foto - Ulaşımda devrim gibi yenilik: Gökyüzünde drone otoyolu geliyor

Uraloğlu, tüm bu bilgilerin, SHGM'nin merkezi dijital platformu İHA Takip ve Trafik Yönetim Sistemi (İHATTYS) üzerinden yayımlanacağı bilgisini vererek, "İHA'ların yazılımları bu verileri doğrudan okuyabilecek ve uçuşlar belirlenen kurallar çerçevesinde gerçekleştirilecek. Koridorları yasak, tahditli ve tehlikeli bölgelerle NOTAM yayımlanan sahaları kesmeyecek şekilde planlayacağız." ifadesini kullandı.

#5
Foto - Ulaşımda devrim gibi yenilik: Gökyüzünde drone otoyolu geliyor

SİSTEM LOJİSTİK VE SAĞLIK TAŞIMACILIĞINDA ÖNEMLİ İMKANLAR SUNACAK: İHA koridorlarında, uzun mesafeli ve görüş hattı dışı otonom uçuşların gerçekleştirilebileceğini belirten Uraloğlu, uçuş rotalarının yapay zeka desteğiyle oluşturulacağını kaydetti. Abdulkadir Uraloğlu, otonom uçuşların rotalarının, en kısa yol ve faz farkı esas alınıp yapay zeka desteğiyle belirleneceğine işaret ederek, "Uçuşların kontrolü ise İHATTYS üzerinden sağlanacak. Gerekli durumlarda uçuş sınırları daraltılabilecek, güzergah değiştirilebilecek, araçların inişi sağlanabilecek veya uçuşları sonlandırılabilecek. Bağlantının kesilmesi halinde ise İHA'lar, yerleşim alanları üzerinden geçmeden önceden belirlenmiş kurtarma alanlarına yönlendirilecek." dedi.

#6
Foto - Ulaşımda devrim gibi yenilik: Gökyüzünde drone otoyolu geliyor

KORİDORLAR HOBİ AMAÇLI UÇUŞLARA KAPALI OLACAK: İHA koridorlarının kullanım alanlarına ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, yeni sistemin özellikle lojistik ve sağlık taşımacılığında önemli imkanlar sunacağını dile getirdi. Bakan Uraloğlu, "Drone otoyolları şehirler arası kargo taşımacılığında, lojistik ve aktarma merkezleri arasında düzenli otonom seferlerde kullanılabilecek. Hastaneler arasında kan, ilaç, aşı ve tıbbi numune taşınabilecek. Adalar ve kış aylarında ulaşımın güçleştiği yerleşim yerlerine ikmal sağlanabilecek." değerlendirmesinde bulundu. Sistemle organize sanayi bölgeleri, fabrikalar ve limanlar arasında parça transferi yapılabileceğini anlatan Uraloğlu, ayrıca enerji iletim hatları, boru hatları, demir yolları ve kara yollarının uzun mesafeli denetimlerinde de bu koridorlardan yararlanılabileceğini söyledi. İHA koridorlarında gerçekleştirilecek uçuşların belirli yetkilendirme ve teknik şartlara tabi olacağını vurgulayan Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı: "Bu koridorlar hobi amaçlı uçuşlara kapalı olacak. Yalnızca P2 lisansına sahip pilotlar, SHGM'den gerekli operasyonel yetkilendirmeleri alarak yetkili işletmeler bünyesinde uçuş gerçekleştirebilecek. Kullanılacak İHA'ların tescilinin bulunması, uzaktan tanımlama, coğrafi sınırlama ve gerekli yazılım sertifikalarına sahip olması zorunlu tutulacak. Her uçuş öncesinde İHATTYS üzerinden bildirim yapılacak. İHA koridorlarının güzergahları ihtiyaçlar doğrultusunda ilgili kurumlarla koordinasyon içinde belirlenecek ve İHATTYS üzerinden duyurulacak."

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