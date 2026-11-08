Yabancı bir erkeğe kalp atmıştı: Yargıtay'dan emsal boşanma kararı!

Dijital çağın getirdiği iletişim alışkanlıkları ve sosyal medya etkileşimleri, boşanma davalarının ve kusur tespitlerinin en tartışmalı unsurlarından biri haline geldi. Elazığ'da başlayıp Yargıtay'a kadar uzanan emsal niteliğindeki boşanma davasında, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi sosyal medya kullanımı ve emoji gönderimlerine ilişkin içtihat kararı verdi. Elazığ'da görülen bir boşanma davasında, yerel mahkeme kadının sosyal medyada bir doktor ve fenomene kalp emojisi göndermesini ve dikkatini çekmeye çalışması eylemlerini güven sarsıcı davranış kabul etti.