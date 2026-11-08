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Yabancı bir erkeğe kalp atmıştı: Yargıtay'dan emsal boşanma kararı!

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Yabancı bir erkeğe kalp atmıştı: Yargıtay'dan emsal boşanma kararı!

Yargıtay, sosyal medyadan bir fenomene atılan kalp ve beğeni emojisinin boşanma için tek başına güven sarsıcı bir hareket olmadığına hükmetti.

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Foto - Yabancı bir erkeğe kalp atmıştı: Yargıtay'dan emsal boşanma kararı!

Dijital çağın getirdiği iletişim alışkanlıkları ve sosyal medya etkileşimleri, boşanma davalarının ve kusur tespitlerinin en tartışmalı unsurlarından biri haline geldi. Elazığ'da başlayıp Yargıtay'a kadar uzanan emsal niteliğindeki boşanma davasında, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi sosyal medya kullanımı ve emoji gönderimlerine ilişkin içtihat kararı verdi. Elazığ'da görülen bir boşanma davasında, yerel mahkeme kadının sosyal medyada bir doktor ve fenomene kalp emojisi göndermesini ve dikkatini çekmeye çalışması eylemlerini güven sarsıcı davranış kabul etti.

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Foto - Yabancı bir erkeğe kalp atmıştı: Yargıtay'dan emsal boşanma kararı!

Erkeğe ise eşine karşı aşırı kıskançlıkla baskı uygulaması, "Çirkinsin" diyerek onu beğenmediğini söylemesi, aşağılaması ve kadınlık gururunu incitici sözler sarf etmesini kusur olarak yükledi. Yerel mahkeme, bu gerekçelerle tarafları eşit kusurlu bularak boşanmalarına karar verdi. Kararın istinaf edilmesi üzerine dosya Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, kadının 3 ayrı erkekle güven sarsıcı davranışlarda bulunduğunun ispatlandığını ileri sürerek kusur oranını değiştirdi ve kadını "ağır kusurlu", erkeği ise "az kusurlu" saydı. Bu karar üzerine kadın dosyayı Yargıtay'a temyize götürdü.

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Foto - Yabancı bir erkeğe kalp atmıştı: Yargıtay'dan emsal boşanma kararı!

YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU Temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi'nin kusur belirlemesini hukuka aykırı bularak kararı oy birliğiyle bozdu. Yargıtay, tanınmış kişilere veya fenomenlere gönderilen kalp emojilerinin birer sempati ve beğeni ifadesi olduğuna, doğrudan evlilik birliğini zedeleyen güven sarsıcı bir eylem olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Ayrıca erkeğin, delil olarak sunduğu ses kayıtlarınınsa "ortam dinlemesi" niteliğinde olduğu, hukuka aykırı yolla elde edildiği ve dosyadaki mesajlarda ise güven sarsıcı davranışı destekler bir veri bulunmadığı ve netlik taşınmadığına dikkat çekildi.

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Foto - Yabancı bir erkeğe kalp atmıştı: Yargıtay'dan emsal boşanma kararı!

'ÇİRKİNSİN' DİYEN KOCA AĞIR KUSURLU 2. Hukuk Dairesi, yargılama sonucunda boşanmaya yol açan olaylardaki gerçek kusur dengesini de belirledi. Karara göre; erkeğin eşine karşı aşırı kıskançlıkla psikolojik baskı uygulaması, kadınlık gururunu incitici sözler söylemesi ve "Çirkinsin" aşağılaması ağır kusur sayıldı. İstinaf mahkemesinin aksine erkeği ağır kusurlu bulan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi dosyayı Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderdi.

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Yorumlar

Murat gözükara

Yatakta da yakalasan sorun yok..boşanana kadar ömrün gidiyor..aile kavramı yasayla bitirilen dünyada tek ülke ..zina moda oldu.. Küçük büyük yaşlı gençi ihtiyarı zina için teşvik ediliyor..ceza yok...resmi nikah niye yapılır bu ülkede artık BUNUDA anlayamıyorum...zina suç değil moda oldu moda...helal olsun yasa koyucular...
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