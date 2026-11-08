Olay gönderme: Herkes Kütahyaspor'un Galatasaray'a yaptığı paylaşımı konuşuyor
2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Kütahyaspor'un Galatasaray'a yaptığı zemin göndermesi sosyal medyada gündem oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Kütahyaspor'un Galatasaray'a yaptığı zemin göndermesi sosyal medyada gündem oldu.
Galatasaray'ın Amedspor'u konuk ettiği Süper Lig maçında RAMS Park'ın kötü zemini dikkat çekmişti. Konuyla ilgili Kütahyaspor'un yaptığı paylaşım ise gündem oldu.
Konuyla ilgili Kütahyaspor'un yaptığı paylaşım ise gündem oldu.
2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kütahyaspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Zemin konusunda yardımcı olabiliriz" ifadesini kullanıp Galatasaray'ı etiketledi.
Kütahyaspor'un bu paylaşımı kısa süre içinde büyük etkileşim aldı
Galatasaray'ın nasıl bir cevap vereceği merakla bekleniyor.
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