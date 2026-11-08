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Spor
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Olay gönderme: Herkes Kütahyaspor'un Galatasaray'a yaptığı paylaşımı konuşuyor

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Olay gönderme: Herkes Kütahyaspor'un Galatasaray'a yaptığı paylaşımı konuşuyor

2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Kütahyaspor'un Galatasaray'a yaptığı zemin göndermesi sosyal medyada gündem oldu.

#1
Foto - Olay gönderme: Herkes Kütahyaspor'un Galatasaray'a yaptığı paylaşımı konuşuyor

Galatasaray'ın Amedspor'u konuk ettiği Süper Lig maçında RAMS Park'ın kötü zemini dikkat çekmişti. Konuyla ilgili Kütahyaspor'un yaptığı paylaşım ise gündem oldu.

#2
Foto - Olay gönderme: Herkes Kütahyaspor'un Galatasaray'a yaptığı paylaşımı konuşuyor

Konuyla ilgili Kütahyaspor'un yaptığı paylaşım ise gündem oldu.

#3
Foto - Olay gönderme: Herkes Kütahyaspor'un Galatasaray'a yaptığı paylaşımı konuşuyor

2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kütahyaspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Zemin konusunda yardımcı olabiliriz" ifadesini kullanıp Galatasaray'ı etiketledi.

#4
Foto - Olay gönderme: Herkes Kütahyaspor'un Galatasaray'a yaptığı paylaşımı konuşuyor

Kütahyaspor'un bu paylaşımı kısa süre içinde büyük etkileşim aldı

#5
Foto - Olay gönderme: Herkes Kütahyaspor'un Galatasaray'a yaptığı paylaşımı konuşuyor

Galatasaray'ın nasıl bir cevap vereceği merakla bekleniyor.

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