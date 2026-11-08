Ayağının tozuyla transfere girdi, ismi belirledi! Serbest kalma bedeli tartışılıyor
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi hızlı başlıyor.
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi hızlı başlıyor.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, ara transfer dönemi için kolları sıvadı bile. Emre Belözoğlu bu bağlamda ilk takviyeyi orta sahaya düşünürken, ilk aday da netleşti.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yerine teknik direktörlük koltuğuna Emre Belözoğlu getirilmişti. Sarı-lacivertlilerin başındaki ilk maçına bugün saat 16:00'da Çorum FK deplasmanında çıkacak Belözoğlu, transfere de hızlı bir giriş yaptı.
Görevi üstlendiği gibi transfer çalışmalarına da dahil olan Emre Belözoğlu, ocak ayı için ilk hedefini belirledi. İlk hamleyi orta sahaya yapmak isteyen Belözoğlu'nun adayı da ortaya çıktı.
Brezilya basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe'nin hedefindeki isim Danilo. Botafogo forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı-lacivertlilerin kıskacında. Ülkede çıkan haberlerde Fenerbahçe'nin Danilo için henüz resmi bir teklif sunmadığı ancak ocak ayında bunun gerçekleşmesinin beklendiği aktarıldı.
Söz konusu haberde Botafogo'nun, Daniolo'nun sözleşmesindeki uluslararası serbest kalma bedelini 200 milyon euro olarak açıkladığı ancak belgelerde 20 milyon tutarında farklı bir rakamın da yer aldığı öne sürüldü.
Fenerbahçe'nin ilgisi öncesi Zenit'in Danilo için Botafogo'ya 40 milyon euroluk teklif yaptığı ancak oyuncunun Rusya'ya transferini reddettiğinden bahsedildi.
Botafogo, Danilo'yu 2025 yazında Nottingham'dan 23 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı. 25 yaşındaki futbolcunun takımıyla Haziran 2029'a kadar kontratı bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Botafogo formasıyla tüm kulvarlarda 39 maça çıkıp 3148 dakika süre alan Danilo, 13 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.
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