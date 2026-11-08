Selma Savcı yazdı: Millî Enerji 2040 vizyonu çağ atlatacak! Ne diyor Sayın Bayraktar...

• Kuşku yok ki enerjide dışa bağımlılığın getirdiği çok büyük bir ithalat faturası var. 2022 yılı rakamı 96.5 milyar dolar. Ve son 4 yıla, 5 yıla baktığımızda bunun ortalaması neredeyse 65-70 milyar dolarlar mertebesinde. Yani Türkiye, bu kadar büyük bir parayı her yıl dışarı ödediği zaman cari açık problemiyle karşı karşıya kalıyor. Dolayısıyla bu cari açık problemine bizim mutlaka bir çözüm bulmamız lazım. Bunun iki yolu var. Bir, sanayimiz katma değerli üretim yapacak. İşte yüksek katma değerli ihracatımız olacak, işte savunma sanayiinde yaptıklarımız bunun en güzel örnekleri. Ama ekonomimizin tamamında böyle bir dönüşüme ihtiyaç var. İki, bununla beraber bizim enerji ithalat faturamızı düşürmeliyiz. Onun için biz bir taraftan arz güvenliğimizi temin ederken, Türkiye’nin dışa bağımlılığını düşürmeye ve ülkeyi enerjide bağımsız kılacak adımları atacağız”