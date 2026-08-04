İspanya ile göçmen kavgasının ortasındaki ülkeden yeni adım! 1.055 kilometrelik otoyola verdikleri isim gündem oldu
Sosyal medyada başlayan söylentiler ve İsrail’in de desteğiyle İspanya ile yaşanan göçmen krizinin ortasındaki Fas, şimdi de ülkenin güneyindeki Tiznit ile Dakhla şehirlerini birbirine bağlayan 1.055 kilometrelik otoyola ABD Başkanı Donald Trump'ın ismini vererek gündem oldu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fas Kralı 6. Muhammed'e teşekkür ederek bunun kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi.