  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fethiye Ölüdeniz'de korku dolu anlar! 100 yolculu gezi teknesi su almaya başladı! İspanya ile göçmen kavgasının ortasındaki ülkeden yeni adım! 1.055 kilometrelik otoyola verdikleri isim gündem oldu 40 dereceyi aşan kavurucu sıcakta zorlu patoz mesaisi Tuz Gölü'nün flamingoları yavrularını ‘kreş sistemi’ ile büyütüyor Güvenlik kulübesinde izlediği TRT belgeselinden çok etkilendi! O şimdi hattat oldu İbn-i Sina'nın önerdiği o sağlık sorununa şifa: Kas ve dizlerdeki sızıya asırlar önce önerdi! O reçete Mimar Sinan'ın mirasıydı! ‘Su Kemeri Vadisi’ kültür ve yaşam alanına dönüşüyor Rize’de yavru kediyi kurtarma seferberliği Sahte gözü bozuyor: Tek başına yeterli olmaz... Optisyenler birliği açıkladı! Acele ettiren hatalar
Dünya
7
Yeniakit Publisher
İspanya ile göçmen kavgasının ortasındaki ülkeden yeni adım! 1.055 kilometrelik otoyola verdikleri isim gündem oldu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İspanya ile göçmen kavgasının ortasındaki ülkeden yeni adım! 1.055 kilometrelik otoyola verdikleri isim gündem oldu

Sosyal medyada başlayan söylentiler ve İsrail’in de desteğiyle İspanya ile yaşanan göçmen krizinin ortasındaki Fas, şimdi de ülkenin güneyindeki Tiznit ile Dakhla şehirlerini birbirine bağlayan 1.055 kilometrelik otoyola ABD Başkanı Donald Trump'ın ismini vererek gündem oldu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fas Kralı 6. Muhammed'e teşekkür ederek bunun kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi.

#1
Foto - İspanya ile göçmen kavgasının ortasındaki ülkeden yeni adım! 1.055 kilometrelik otoyola verdikleri isim gündem oldu

Fas, ülkenin güneyindeki Tiznit ile Dakhla şehirlerini birbirine bağlayan 1.055 kilometrelik otoyola ABD Başkanı Donald Trump'ın adını verdi. Yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla tamamlanan güzergah, Atlantik kıyısı boyunca uzanırken, kararın Trump'ın Batı Sahra konusundaki geçmiş desteğine atıf niteliği taşıdığı belirtiliyor.

#2
Foto - İspanya ile göçmen kavgasının ortasındaki ülkeden yeni adım! 1.055 kilometrelik otoyola verdikleri isim gündem oldu

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fas Kralı 6. Muhammed'e teşekkür ederek bunun kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi. Paylaşımında, bir gün otoyolun tamamını baştan sona kat etmeyi umduğunu da ifade etti.

#3
Foto - İspanya ile göçmen kavgasının ortasındaki ülkeden yeni adım! 1.055 kilometrelik otoyola verdikleri isim gündem oldu

Yaklaşık 1.055 kilometre uzunluğundaki otoyol, Tiznit'ten başlayarak Laayoune ve Dakhla üzerinden Batı Sahra kıyılarına ulaşıyor. Proje, Fas'ın güney bölgelerini ülkenin diğer kesimlerine bağlamayı, ticareti hızlandırmayı ve yapımı süren Dakhla Atlantik Limanı'na ulaşımı kolaylaştırmayı hedefliyor

#4
Foto - İspanya ile göçmen kavgasının ortasındaki ülkeden yeni adım! 1.055 kilometrelik otoyola verdikleri isim gündem oldu

Yaklaşık 1 milyar dolara mal olan yol, Kuzey Afrika'nın en büyük ulaşım yatırımları arasında gösteriliyor.

#5
Foto - İspanya ile göçmen kavgasının ortasındaki ülkeden yeni adım! 1.055 kilometrelik otoyola verdikleri isim gündem oldu

Yolun Trump'ın adıyla anılması, 2020 yılında ABD'nin Batı Sahra üzerindeki Fas egemenliğini tanıyan kararının ardından gelişen diplomatik ilişkilerle ilişkilendiriliyor.

#6
Foto - İspanya ile göçmen kavgasının ortasındaki ülkeden yeni adım! 1.055 kilometrelik otoyola verdikleri isim gündem oldu

Batı Sahra'nın statüsü uluslararası alanda hâlâ tartışmalı olsa da Fas, bölgeyi ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor ve son yıllarda altyapı yatırımlarını bu hatta yoğunlaştırıyor. Otoyola verilen isim de iki ülke arasındaki stratejik yakınlaşmanın sembolik bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ülkede askerlik süresi 3 katına çıktı! İlk 1600 genç kışlaya girdi
Dünya

O ülkede askerlik süresi 3 katına çıktı! İlk 1600 genç kışlaya girdi

Danimarka’da zorunlu askerlik süresini 4 aydan 11 aya çıkaran yeni uygulama başladı. İlk gruptaki 1600 genç, temel eğitimin ardından altı ay..
Tek kelime ile rezalet! Boynunda taşıdığı ahlaksızlığa jet soruşturma
Gündem

Tek kelime ile rezalet! Boynunda taşıdığı ahlaksızlığa jet soruşturma

Katıldığı programda boynunda taşıdığı altın kolyeye benzer şeyi göstererek bunun acil durumlarda kullandığı bir ‘sapkın oyuncağı’ olduğunu a..
Yunanistan yine geri itti! Çocukların da bulunduğu 28 göçmeni Türkiye kurtardı
Gündem

Yunanistan yine geri itti! Çocukların da bulunduğu 28 göçmeni Türkiye kurtardı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen iki can salındaki 8'i çocuk 28 düze..
Cem Küçük soruşturmasında çarpıcı gelişme! Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı
Gündem

Cem Küçük soruşturmasında çarpıcı gelişme! Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Cem Küçük" soruşturması kapsamında Beyaz TV programcısı ve gazeteci Tahir Sarıkaya gö..
Göz altı morlukları doğal olarak nasıl geçer? Ne iyi gelir? Gözaltı kremi ihtiyacı 35 yaş civarında şart
Kadın - Aile

Göz altı morlukları doğal olarak nasıl geçer? Ne iyi gelir? Gözaltı kremi ihtiyacı 35 yaş civarında şart

Bu doğal çözüm ile gözlerinizin altında bulunan morluklara bir gecede son verin. Tüm gün etkili olan bu çözüm 24 saatte bir son verilmesi ge..
Eski Survivor yarışmacısına resen soruşturma! Ahlaksızca sözler için gözaltı kararı
Gündem

Eski Survivor yarışmacısına resen soruşturma! Ahlaksızca sözler için gözaltı kararı

Müstehcenlik suçundan savcılık tarafından hakkında re'sen soruşturma başlatılan azgın yobaz Bennu Gerede, için gözaltı kararı verildi...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23