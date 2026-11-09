Türkiye’ye kafa tutan ülkeden çok konuşulacak itiraf: “Onlara asla kimse güç yetiremez”
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yayımlanan Politis gazetesinde kaleme alınan köşe yazısında, Türkiye'nin askeri, ekonomik ve diplomatik gücü açıkça masaya yatırılarak "80 milyonluk Türkiye'ye hiçbir çözüm dayatılamaz" değerlendirmesinde bulunuldu. Rum yönetiminin izlediği silahlanma politikasını ve Kıbrıs'ı askerileştirme çabalarını eleştiren yazar Panayiotis K. Mavros, bu yaklaşımın yeni bir felakete yol açabileceği uyarısında bulundu.