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Türkiye’ye kafa tutan ülkeden çok konuşulacak itiraf: "Onlara asla kimse güç yetiremez"

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Türkiye’ye kafa tutan ülkeden çok konuşulacak itiraf: “Onlara asla kimse güç yetiremez”

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yayımlanan Politis gazetesinde kaleme alınan köşe yazısında, Türkiye'nin askeri, ekonomik ve diplomatik gücü açıkça masaya yatırılarak "80 milyonluk Türkiye'ye hiçbir çözüm dayatılamaz" değerlendirmesinde bulunuldu. Rum yönetiminin izlediği silahlanma politikasını ve Kıbrıs'ı askerileştirme çabalarını eleştiren yazar Panayiotis K. Mavros, bu yaklaşımın yeni bir felakete yol açabileceği uyarısında bulundu.

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Foto - Türkiye’ye kafa tutan ülkeden çok konuşulacak itiraf: "Onlara asla kimse güç yetiremez"

KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki statüsüne de dikkat çeken analistler, Avrupa'nın Türkiye'nin dev pazarına duyduğu ihtiyaç nedeniyle bu gerçekliğin göz ardı edilemeyeceğini vurguladı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yayımlanan Politis gazetesinde, Türkiye'nin askeri, ekonomik ve diplomatik gücüne dikkat çekilerek, "80 milyonluk Türkiye'ye hiçbir çözüm dayatılamaz" ifadeleri kullanıldı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) basınında Türkiye'ye ilişkin dikkat çeken ifadeler yer aldı.

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Foto - Türkiye’ye kafa tutan ülkeden çok konuşulacak itiraf: "Onlara asla kimse güç yetiremez"

Politis gazetesinde yayımlanan "Yarım Asırlık Gerileme" başlıklı köşe yazısında Panayiotis K. Mavros, Türkiye'nin askeri kapasitesini konu alan bir araştırmadan etkilendiğini belirterek, Rum yönetiminin silahlanma politikasını eleştirdi. Türkiye'nin askeri gücü karşısında Rum liderliğinin izlediği politikaları gerçekçi bulmadığını ifade eden Mavros, Kıbrıs'ın askerileştirilmesinin yeni bir Dağlık Karabağ senaryosuna yol açabileceği uyarısında bulundu.

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Foto - Türkiye’ye kafa tutan ülkeden çok konuşulacak itiraf: "Onlara asla kimse güç yetiremez"

Türkiye'nin ekonomik büyüklüğüne ve uluslararası ilişkilerine dikkat çeken Panayiotis K. Mavros, "80 milyonluk Türkiye'ye hiçbir çözüm dayatılamaz" değerlendirmesinde bulundu. Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin büyük pazarından pay almak istediğini belirten Rum yazar, bu ekonomik gerçekliğin Kıbrıs meselesinde göz ardı edilemeyeceğini savundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki gözlemci statüsünü de değerlendiren Mavros, bu gelişmenin KKTC'nin uluslararası tanınmasına yönelik sürecin habercisi olduğunu ileri sürdü.

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Foto - Türkiye’ye kafa tutan ülkeden çok konuşulacak itiraf: "Onlara asla kimse güç yetiremez"

Rum yönetiminin Türkiye ile Türk devletleri arasındaki ilişkilerin önemini yeterince değerlendiremediğini savunan Rum yazar, mevcut gelişmelerin Kıbrıs meselesindeki diplomatik dengeler açısından dikkate alınması gerektiğini belirtti. GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in Kıbrıs'ı askerileştirme yönündeki politikalarını eleştiren Panayiotis K. Mavros, Türkiye'nin askeri kapasitesi karşısında bu yaklaşımın ciddi riskler taşıdığını öne sürdü.

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Foto - Türkiye’ye kafa tutan ülkeden çok konuşulacak itiraf: "Onlara asla kimse güç yetiremez"

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine de değinen Mavros, Türk sondaj gemilerinin Rum yönetiminin kendi münhasır ekonomik bölgesi olarak nitelendirdiği alanlarda faaliyet gösterebildiğini, Rum tarafının ise buna karşı etkili bir politika geliştiremediğini savundu. Mavros, Maraş ve Mağusa konularındaki gelişmeleri de değerlendirerek Rum liderliğinin geçmişteki çözüm fırsatlarını değerlendiremediğini ileri sürdü. Rum tarafının 2004 yılında Annan Planı'nı reddetmesine değinen Mavros, mevcut siyasi yaklaşımın devam etmesinin iki devletli çözümün kalıcılaşmasına zemin hazırlayabileceğini ifade etti.

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Yorumlar

Gazi

Gaza gelmemek lazım. Bunlar Saddam'ı da gazladılar, gazladılar. Adamı Kuveyt'e soktular, sonrada leş kargaları gibi üzerine çullandılar.
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