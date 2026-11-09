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Trump, Şi ve Putin ile görüşecek

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Trump, Şi ve Putin ile görüşecek

ABD Başkanı Trump, gelecek hafta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya gelebileceğini söyledi.

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Foto - Trump, Şi ve Putin ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Maryland uçuşu öncesinde havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Foto - Trump, Şi ve Putin ile görüşecek

Trump, Çin'deki Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'ne işaret etti. Zirve kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşebileceğini söyledi.

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Foto - Trump, Şi ve Putin ile görüşecek

Bu temasın "oldukça ilgi çekici olacağını" belirtti.

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Foto - Trump, Şi ve Putin ile görüşecek

Masada kritik başlıkların yer alacağını vurgulayan Trump, nükleer silahsızlanma ve İran'daki savaşın sonlandırılması dahil birçok konunun ele alınacağını kaydetti.

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Yorumlar

Recep Aydın Sosyal Bilimci

Trump'ın yeni sloganı: Şi, Putin, ne olur kurtarın beni şu İran'dan! Dünyanın jandarmalığına soyunan, istediği ülkeye yaptırım uygulayan, istediği ülkeyi tehdit eden, askerî gücünü dünyanın dört bir yanında bir baskı aracı olarak kullanan Amerika, bugün hiç de alışık olmadığı bir diplomatik tabloyla karşı karşıya. ABD Başkanı Donald Trump, gelecek hafta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelebileceğini açıkladı. Masadaki önemli başlıklardan biri ise İran'daki savaşın sona erdirilmesi. Şimdi insan sormadan edemiyor: Hani Amerika dünyanın en büyük askerî gücüydü? Hani İran birkaç hamlede dize getirilecekti? Hani Trump'ın tehditleri karşısında Tahran yönetimi geri adım atacaktı? Yoksa hesaplar mı tutmadı? Trump'ın Şi ve Putin'le görüşme ihtimali, ister istemez şu ironik tabloyu akıllara getiriyor: "Sayın Şi, Sayın Putin! Sizlerle biraz İran meselesini konuşalım. Bu işi bir türlü istediğimiz noktaya getiremedik. Bir el atın da şu İran meselesinden kurtulalım!" Elbette bu, Trump'ın ağzından çıkmış gerçek bir cümle değil. Ancak ortaya çıkan diplomatik tabloyu anlatan siyasi bir benzetme. Amerika'nın gücü var ama istediği sonucu alabiliyor mu? İşte asıl mesele burada! Bir ülkeyi bombalamak başka, o ülkeyi siyasi iradesinden vazgeçirmek başkadır. Askerî üstünlük, her zaman siyasi zafer anlamına gelmez. Tarih bunun örnekleriyle doludur. Amerika, dünyanın en büyük askerî bütçesine sahip olabilir. Uçak gemileri, savaş uçakları, füzeleri ve teknolojik imkânlarıyla rakiplerine büyük zararlar verebilir. Fakat bütün bu güç, karşısındaki ülkenin direnme iradesini ortadan kaldırmaya yetmeyebilir. İran meselesi de tam olarak bu noktada önem kazanıyor. Washington, askerî baskıyla sonuç alamadığı bir dosyada diplomatik çözüm arayışını genişletmek zorunda kalıyor. Üstelik bu defa karşısında yalnızca İran yok. Çin ve Rusya gibi küresel güçlerin de hesaba katılması gerekiyor. Şi ve Putin, Trump'ın imdadına mı yetişecek? Çin ve Rusya'nın İran konusunda Washington ile aynı çizgide olduğunu düşünmek büyük bir yanılgı olur. Her iki ülkenin de kendi çıkarları, hesapları ve bölgesel hedefleri var. Çin, enerji güvenliğini ve ekonomik çıkarlarını önemsiyor. Rusya ise Orta Doğu'daki siyasi ağırlığını ve küresel güç konumunu korumaya çalışıyor. Dolayısıyla Trump'ın karşısına oturacağı iki lider, Amerika'nın isteklerini yerine getirmek için sıraya girmiş değiller. Onlar da bu görüşme masasını kendi ülkelerinin çıkarları açısından değerlendirecekler. Belki de yıllardır birbirini rakip gören üç lider, bugün İran dosyası üzerinden ortak bir çözüm aramak zorunda kalacak. Ancak burada bir başka soru daha var: Trump, İran konusunda gerçekten barış mı istiyor, yoksa istediği şartları kabul ettiremediği için yeni bir çıkış yolu mu arıyor? Çünkü gerçek barış, yalnızca güçlü olanın şartlarını zayıf olana kabul ettirmesi değildir. Gerçek barış, karşılıklı güvenin, egemenliğe saygının ve savaşın sona ermesinin sağlanmasıdır. İran meselesi sadece İran'ın meselesi değildir! Hürmüz Boğazı'nda yaşanacak bir kriz, petrol fiyatlarından dünya ticaretine, enerji güvenliğinden Türkiye'nin ekonomisine kadar herkesi etkileyebilir. Bölgede çıkacak büyük bir savaşın bedelini yalnızca savaşan ülkeler ödemez. Çevre ülkeler de ekonomik, siyasi ve güvenlik bakımından ağır sonuçlarla karşılaşır. Türkiye açısından bakıldığında, komşumuz İran'da yaşanacak istikrarsızlık bizim de istikrarımızı tehdit eder. Bu nedenle Türkiye'nin önceliği savaşın büyümesini önlemek, diplomatik çözümü desteklemek ve bölgenin yeni bir felakete sürüklenmesine engel olmak olmalıdır. Trump, Şi ve Putin aynı masaya oturursa dünya siyaseti açısından önemli bir gelişme yaşanmış olacak. Fakat bu masadan çıkacak sonuç, yalnızca üç liderin anlaşmasına değil, İran'ın egemenlik haklarının ve bölgedeki gerçeklerin ne ölçüde dikkate alınacağına da bağlı. Sonuç olarak Trump'ın önünde zor bir denklem var. Dün tehditlerle çözmeye çalıştığı İran meselesini bugün diplomasi masasında çözmeye çalışıyor. Demek ki dünyada her kapıyı uçak gemisiyle açamıyorsunuz! Bazen karşınıza öyle bir siyasi ve askerî denklem çıkıyor ki, dünyanın en güçlü ülkesi bile başka güçlerin kapısını çalmak zorunda kalıyor. Ve insanın aklına şu meşhur söz geliyor: "Amerika büyük güç olabilir ama dünya Amerika'dan ibaret değil!"
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