Trump, Şi ve Putin ile görüşecek
ABD Başkanı Trump, gelecek hafta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya gelebileceğini söyledi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
ABD Başkanı Trump, gelecek hafta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya gelebileceğini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Maryland uçuşu öncesinde havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Trump, Çin'deki Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'ne işaret etti. Zirve kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşebileceğini söyledi.
Bu temasın "oldukça ilgi çekici olacağını" belirtti.
Masada kritik başlıkların yer alacağını vurgulayan Trump, nükleer silahsızlanma ve İran'daki savaşın sonlandırılması dahil birçok konunun ele alınacağını kaydetti.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23