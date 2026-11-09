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Son seçim anketinin sonucu açıklandı: İşte partilerin oy oranları

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Son seçim anketinin sonucu açıklandı: İşte partilerin oy oranları

HBS Araştırma Şirketi son seçim anketinin sonucu kamuoyu ile paylaştı. Kararsızlar dağıtıldıktan şekillenen tabloda zirvede yer alan iki parti arasındaki fark 2 puana yaklaştı.

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#1
Foto - Son seçim anketinin sonucu açıklandı: İşte partilerin oy oranları

HBS Araştırma Şirketi, kasım ayında gerçekleştirdiği "Türkiye Gündem Araştırması"nın sonuçlarını paylaştı. Türkiye genelinde 1-5 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen anket, 3 bin kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yapıldı.

#2
Foto - Son seçim anketinin sonucu açıklandı: İşte partilerin oy oranları

Ankette hata payı yüzde 1,98 olarak belirlendi. HBS Araştırma'nın anketinde kararsız seçmen oranı yüzde 22,6 olarak tespit edildi.

#3
Foto - Son seçim anketinin sonucu açıklandı: İşte partilerin oy oranları

Kararsızlar orantısal olarak dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları şekillendi. Ankette partilerin oy oranı şöyle oldu:

#4
Foto - Son seçim anketinin sonucu açıklandı: İşte partilerin oy oranları

• Diğer: 3,1

#5
Foto - Son seçim anketinin sonucu açıklandı: İşte partilerin oy oranları

• Anahtar: 3

#6
Foto - Son seçim anketinin sonucu açıklandı: İşte partilerin oy oranları

• Yeniden Refah: 3,2

#7
Foto - Son seçim anketinin sonucu açıklandı: İşte partilerin oy oranları

• Zafer: 3,6

#8
Foto - Son seçim anketinin sonucu açıklandı: İşte partilerin oy oranları

• CHP: 6,7

#9
Foto - Son seçim anketinin sonucu açıklandı: İşte partilerin oy oranları

• MHP: 8,9

#10
Foto - Son seçim anketinin sonucu açıklandı: İşte partilerin oy oranları

• DEM: 9

#11
Foto - Son seçim anketinin sonucu açıklandı: İşte partilerin oy oranları

• İYİ Parti: 9,4

#12
Foto - Son seçim anketinin sonucu açıklandı: İşte partilerin oy oranları

• YENİ Parti: 25,6

#13
Foto - Son seçim anketinin sonucu açıklandı: İşte partilerin oy oranları

• AK Parti: 27,4

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Yorumlar

battal

nerede yaptınız bu anketi şişlide mi bakırköyde mi
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