Son seçim anketinin sonucu açıklandı: İşte partilerin oy oranları
HBS Araştırma Şirketi son seçim anketinin sonucu kamuoyu ile paylaştı. Kararsızlar dağıtıldıktan şekillenen tabloda zirvede yer alan iki parti arasındaki fark 2 puana yaklaştı.
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HBS Araştırma Şirketi son seçim anketinin sonucu kamuoyu ile paylaştı. Kararsızlar dağıtıldıktan şekillenen tabloda zirvede yer alan iki parti arasındaki fark 2 puana yaklaştı.
HBS Araştırma Şirketi, kasım ayında gerçekleştirdiği "Türkiye Gündem Araştırması"nın sonuçlarını paylaştı. Türkiye genelinde 1-5 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen anket, 3 bin kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle yapıldı.
Ankette hata payı yüzde 1,98 olarak belirlendi. HBS Araştırma'nın anketinde kararsız seçmen oranı yüzde 22,6 olarak tespit edildi.
Kararsızlar orantısal olarak dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları şekillendi. Ankette partilerin oy oranı şöyle oldu:
• Diğer: 3,1
• Anahtar: 3
• Yeniden Refah: 3,2
• Zafer: 3,6
• CHP: 6,7
• MHP: 8,9
• DEM: 9
• İYİ Parti: 9,4
• YENİ Parti: 25,6
• AK Parti: 27,4
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