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Trump açıkladı, petrol fiyatları düştü

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Trump açıkladı, petrol fiyatları düştü

Trump’ın İran’a yeniden saldırı emri verme ihtimalini düşük gördüğünü açıklamasının ardından petrol fiyatları haftaya düşüşle başladı.

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Foto - Trump açıkladı, petrol fiyatları düştü

Petrol fiyatları pazartesi günü açılışta düştü. ABD Başkanı Donald Trump, çatışmayı sona erdirmeye yönelik görüşmeler ilerlerken İran’a yeni bir saldırı emri verme ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledi.

#2
Foto - Trump açıkladı, petrol fiyatları düştü

Brent petrolün varil fiyatı, GMT 01.38 itibarıyla 84 sent, yani yüzde 0,85 düşüşle 97,48 dolara geriledi. Batı Teksas tipi (WTI) ham petrolün varil fiyatı ise 32 sent, yani yüzde 0,35 düşüşle 90,51 dolara indi.

#3
Foto - Trump açıkladı, petrol fiyatları düştü

Piyasalar ABD’nin İran’a yeniden saldırma olasılığını değerlendirirken, pazartesi günkü düşüş cuma kapanışındaki sınırlı yükselişi sildi. Brent petrol geçen hafta yüzde 17 değer kaybetmişti. LSEG’nin 1988’e kadar uzanan verilerine göre bu, COVID-19 salgınının başlangıcından bu yana yüzdesel olarak en sert haftalık düşüş, dolar bazında ise kayıtlardaki en büyük haftalık kayıp oldu.

#4
Foto - Trump açıkladı, petrol fiyatları düştü

Trump, CNN’e telefonla verdiği röportajda, “Bu, çok güçlü bir anlaşma imzalayıp imzalamayacaklarına bağlı. Buna gerek kalması pek olası değil” dedi.

#5
Foto - Trump açıkladı, petrol fiyatları düştü

KCM Trade Başanalisti Tim Waterer, Trump’ın son açıklamalarını “daha ölçülü” olarak nitelendirdi. Waterer, “Piyasa, ara seçimlerin Trump’ın çatışmaya yaklaşımında kalıcı bir değişiklik yaratıp yaratmadığını ya da bunun geçici bir ton değişikliği olup olmadığını görmek için bekliyor” dedi.

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Foto - Trump açıkladı, petrol fiyatları düştü

JPMorgan, cuma günü yayımladığı raporda, Orta Doğu’dan petrol akışının toparlanması, diğer ülkelerde üretimin artması ve talebin zayıf kalması nedeniyle küresel arzın tüketimi aştığını ve petrol piyasasının yeniden arz fazlasına yöneldiğini belirtti. Banka, günlük arz fazlasının eylülde 1,1 milyon varil olduğunu, ekimde ise 1,4 milyon varile çıktığını tahmin etti. Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, El Cezire’ye verdiği röportajda, Irak petrolünün Umman yakınlarındaki bir deniz güzergahı üzerinden Hürmüz Boğazı’ndan ihraç edilmesi konusunda pazar günü ABD ile mutabakata vardıklarını söyledi.

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