Trump açıkladı, petrol fiyatları düştü

JPMorgan, cuma günü yayımladığı raporda, Orta Doğu’dan petrol akışının toparlanması, diğer ülkelerde üretimin artması ve talebin zayıf kalması nedeniyle küresel arzın tüketimi aştığını ve petrol piyasasının yeniden arz fazlasına yöneldiğini belirtti. Banka, günlük arz fazlasının eylülde 1,1 milyon varil olduğunu, ekimde ise 1,4 milyon varile çıktığını tahmin etti. Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, El Cezire’ye verdiği röportajda, Irak petrolünün Umman yakınlarındaki bir deniz güzergahı üzerinden Hürmüz Boğazı’ndan ihraç edilmesi konusunda pazar günü ABD ile mutabakata vardıklarını söyledi.