Altın'da kritik 24 saat!

FAİZ ARTIRIMI İHTİMALİ… İstihdam verisinin ardından piyasalarda FED'in aralık ayında 25 baz puanlık faiz artırımına gidebileceği beklentisi güç kazandı. Piyasalarda yıl sonuna kadar faiz artırımı ihtimali, istihdam verisi öncesindeki yüzde 71 seviyesinden yüzde 80'e yükseldi. Bu gelişme ise altın için önemli bir baskı unsuru olarak öne çıkıyor. Analistler “FED'in faiz artırması veya sıkı para politikasını daha uzun devam ettirmesi, doların ve ABD tahvil getirilerinin güçlenmesine yol açabilir. Bu durum, faiz getirisi bulunmayan altına yönelik talebi azaltabilir.” görüşünü savunuyor.