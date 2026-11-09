Altın'da kritik 24 saat!
Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. TSİ 06.15 itibarıyla ons altın 4 bin 117 dolardan, gram altın ise 6 bin 640 TL’den işlem gördü. Petrol fiyatlarındaki düşüş altındaki yükselişi desteklerken, ABD’den gelen güçlü istihdam verileri FED’in faiz artırımı ihtimalini gündeme taşıdı. Piyasaların odağı ise yarın açıklanacak ABD enflasyon verisine çevrildi. Söz konusu verinin, FED’in faiz politikasına ilişkin beklentiler ve altın fiyatlarının seyri üzerinde belirleyici olması bekleniyor.