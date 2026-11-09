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Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor! Altın'da kritik 24 saat! Trump açıkladı, petrol fiyatları düştü Trump, Şi ve Putin ile görüşecek Üretimi düşen enerji tuzluya mal oldu, bu yüzden dev şirketlerin ciddi tercihi: İşte bu talep edilen yeni hedef! Herkes koşa koşa bunları alıyor: Her gün için önemli olan lifler! Sebebi belli oldu... Kan şekerinin sırrı OpenAI’ın yatırım turunda 11 milyar dolar topladığı öne sürüldü Nvidia’da casusluk skandalı! Soruşturma başlatıldı
Ekonomi
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Altın'da kritik 24 saat!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Altın'da kritik 24 saat!

Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. TSİ 06.15 itibarıyla ons altın 4 bin 117 dolardan, gram altın ise 6 bin 640 TL’den işlem gördü. Petrol fiyatlarındaki düşüş altındaki yükselişi desteklerken, ABD’den gelen güçlü istihdam verileri FED’in faiz artırımı ihtimalini gündeme taşıdı. Piyasaların odağı ise yarın açıklanacak ABD enflasyon verisine çevrildi. Söz konusu verinin, FED’in faiz politikasına ilişkin beklentiler ve altın fiyatlarının seyri üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

#1
Foto - Altın'da kritik 24 saat!

Spot piyasada işlem gören 9 Kasım 2026 gram altın fiyatı da 6.645 TL’den güne başladı. Gram fiyatı da geçen hafta 6.560 TL’den kapanış yapmıştı.

#2
Foto - Altın'da kritik 24 saat!

TRUMP’TAN AÇIKLAMALAR Geçen hafta sert gerileyen petrol fiyatları, yeni haftanın ilk işlem gününde de zayıf seyrini sürdürdü. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik müzakerelerde ilerleme sağlanması durumunda “yeni saldırıların son derece düşük ihtimal olduğunu” söyledi. Bu açıklamalar, enerji arzına ilişkin endişeleri bir miktar hafifletti. Brent petrolün varil fiyatı haftaya yaklaşık 98 dolardan başlarken, geçen haftaki sert kayıplarını korudu.

#3
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Petrol fiyatlarındaki düşüş, enerji maliyetleri üzerinden küresel enflasyon baskısının hafiflemesi ve merkez bankalarının daha sıkı para politikası uygulama ihtiyacının azalması beklentisini gündeme getirdi. Bu senaryonun, faiz getirisi bulunmayan altını desteklediği ifade ediliyor.

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İSTİHDAM BEKLENTİYİ AŞTI Altın cephesinde ABD iş gücü piyasasından gelen güçlü sinyaller de izlendi. Cuma günü açıklanan ekim ayı tarım dışı istihdam verisi, 65 bin kişilik piyasa beklentisine karşılık 165 bin artış gösterdi. İşsizlik oranı da yüzde 4,2'den yüzde 4,1'e geriledi.

#5
Foto - Altın'da kritik 24 saat!

Böylece ABD ekonomisinin yüksek faiz ortamına rağmen dirençli kalmaya devam ettiği görüldü. Güçlü istihdam artışı ve işsizlik oranındaki düşüş, FED'in enflasyonla mücadelede daha sıkı bir duruş sergileyebileceği beklentisini artırdı.

#6
Foto - Altın'da kritik 24 saat!

FAİZ ARTIRIMI İHTİMALİ… İstihdam verisinin ardından piyasalarda FED'in aralık ayında 25 baz puanlık faiz artırımına gidebileceği beklentisi güç kazandı. Piyasalarda yıl sonuna kadar faiz artırımı ihtimali, istihdam verisi öncesindeki yüzde 71 seviyesinden yüzde 80'e yükseldi. Bu gelişme ise altın için önemli bir baskı unsuru olarak öne çıkıyor. Analistler “FED'in faiz artırması veya sıkı para politikasını daha uzun devam ettirmesi, doların ve ABD tahvil getirilerinin güçlenmesine yol açabilir. Bu durum, faiz getirisi bulunmayan altına yönelik talebi azaltabilir.” görüşünü savunuyor.

#7
Foto - Altın'da kritik 24 saat!

GÖZLER ENFLASYON VERİSİNDE Piyasaların bu hafta en önemli gündem maddesi ise yarın açıklanacak ABD ekim ayı enflasyon verileri olacak. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,3 artması, yıllık enflasyonun ise yüzde 3,7 seviyesinde kalması bekleniyor. Çekirdek enflasyonda aylık artış beklentisi yüzde 0,2, yıllık beklenti ise yüzde 2,5 düzeyinde bulunuyor. Eylül ayında manşet enflasyon aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 3,7 artmıştı. Çekirdek TÜFE ise aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,6 yükselmişti.

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Foto - Altın'da kritik 24 saat!

TÜFE NEDEN ÖNEMLİ? Analistler “Enflasyonun beklentilerin altında kalması, FED'in faiz artırımı ihtimalini zayıflatabilir. Böyle bir durumda dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerinde geri çekilme yaşanması, altının yükselişini destekleyebilir. Buna karşılık enflasyonun beklentileri aşması, özellikle çekirdek göstergelerde yukarı yönlü sürpriz yaşanması, daha şahin bir politika endişesini artırabilir. Bu senaryoda ons altında yeniden satış baskısı görülebilir.” uyarısında bulunuyor.

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