  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sezonun geri kalanı peki ne olacak? Osimhen, Trabzonspor karşısında olacak mı? Güçlü rakip olamıyor: Tümer Metin Lukaku'ya fena patladı... Türk tekstil devi tarihe gömüldü: Resmen iflas ettiler Emekliliğiniz bir anda çöp olabilir: Bunu yaparak 2,8 milyon TL’yi havaya savurmayın Okullar açıldı, hastalıklar arttı! Çocuğunuz sık hastalanıyorsa dikkat TOKİ kiralık konut başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? İşte 12 bin ila 18 bin TL arasında kiraya verilecek daireler Türkiye’nin en zorlu motosiklet rotaları burada! Virajları kadar manzarası da nefes kesiyor Fiyatı tartışma konusu olmuştu: İphone Duo kapış kapış gitti! İsmail Kartal'ı hedef alan sözler: İlker Yağcıoğlu canlı yayında çıldırdı
Teknoloji-Bilişim
6
Yeniakit Publisher
Türkiye'ye ilan edildi: Yeni bir savunma sanayi şirketi kuruldu, arkasında bakın kim var

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'ye ilan edildi: Yeni bir savunma sanayi şirketi kuruldu, arkasında bakın kim var

Türk savunma sanayi dünyada harikalara imza atarken yeni bir şirketin müjdesi verildi. Zafer isimli savunma şirketi kuruldu. Arkasındaki dev firma dikkat çekti.

#1
Foto - Türkiye'ye ilan edildi: Yeni bir savunma sanayi şirketi kuruldu, arkasında bakın kim var

Mildefin'de yer alan habere göre Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Mısır’daki faaliyetlerini genişletmek amacıyla Kahire’de “Zafer” adıyla yeni bir şirket kurdu.

#2
Foto - Türkiye'ye ilan edildi: Yeni bir savunma sanayi şirketi kuruldu, arkasında bakın kim var

Hisselerinin tamamı MKE’ye ait olan şirket, Mısır’daki ortak üretim projelerinin yanı sıra Afrika ve Körfez bölgesine yönelik ticari faaliyetlerde de rol üstlenecek.

#3
Foto - Türkiye'ye ilan edildi: Yeni bir savunma sanayi şirketi kuruldu, arkasında bakın kim var

Makine ve Kimya Endüstrisi, uluslararası üretim ve teknoloji transferi stratejisi kapsamında Mısır’daki varlığını güçlendirecek yeni bir adım attı. MKE Genel Müdürü İlhami Keleş, El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı’nda yaptığı açıklamada, Mısır hukukuna göre kurulan ve hisselerinin tamamı MKE’ye ait “Zafer” şirketinin Kahire’de faaliyete geçtiğini açıkladı.

#4
Foto - Türkiye'ye ilan edildi: Yeni bir savunma sanayi şirketi kuruldu, arkasında bakın kim var

Zafer, MKE’nin Mısır’daki ticari faaliyetlerini yürütürken ülkede kurulması planlanan ortak girişim ve üretim tesislerinde de MKE adına ortak olarak yer alacak. Şirketin faaliyetlerinin ilerleyen dönemde Afrika ve Körfez pazarlarına yönelik çalışmalara da katkı sağlaması hedefleniyor.

#5
Foto - Türkiye'ye ilan edildi: Yeni bir savunma sanayi şirketi kuruldu, arkasında bakın kim var

MKE, Mısır’ın yanı sıra farklı ülkelerde de ortak üretim ve yerelleştirme çalışmalarını sürdürüyor. Kanada’daki ortak girişim çalışmalarının devam ettiğini belirten Keleş, ABD’de yeni yatırımlar için görüşmeler gerçekleştirileceğini, Malezya ve Endonezya’da da çeşitli projeler üzerinde çalışıldığını açıkladı. MKE, yeni kurulan Zafer şirketiyle, Azerbaycan’ın ardından Mısır’da da kendi tüzel kişiliğiyle faaliyet gösterirken; ortak üretim, teknoloji transferi ve yerelleştirme modeliyle küresel üretim ağını genişletmeyi hedefliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya köşeye sıkıştı, Türkiye için geri adım attı: Resmen kaldırdı
Ekonomi

Rusya köşeye sıkıştı, Türkiye için geri adım attı: Resmen kaldırdı

Rusya ile Ukrayna savaşı ve Hürmüz Boğzı'nda yaşanan kriz devam ederken Moskova'dan flaş Türkiye hamlesi geldi. Rusya, Türkiye'ye olan kısı..
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Yolcu otobüsü gişelere çarparak alev alev yandı!
Gündem

Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza! Yolcu otobüsü gişelere çarparak alev alev yandı!

Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar Gişeleri mevkiinde adeta can pazarı yaşandı! Şehirler arası seyir halinde olan bir yolcu otobüsü, henüz bilinm..
Köşeye sıkışınca tornistan etti! Türk polisine küfür eden Semih Varol, özür videosuyla kurtulacağını sanıyor!
Gündem

Köşeye sıkışınca tornistan etti! Türk polisine küfür eden Semih Varol, özür videosuyla kurtulacağını sanıyor!

TikTok’ta canlı yayında emniyet güçlerimize hakaretler savurduktan sonra gözaltına alınan Semih Varol, adli işlemlerin başlamasının ardından..
Amerikalı kadından ezber bozan Kuran-ı Kerim vurgusu! Nisa Suresi 56. ayetini okuyup gözyaşlarına boğuldu!
Sosyal Medya

Amerikalı kadından ezber bozan Kuran-ı Kerim vurgusu! Nisa Suresi 56. ayetini okuyup gözyaşlarına boğuldu!

ABD’de yaşayan bir kadının Kuran-ı Kerim’in Nisa Suresi 56. ayetiyle ilgili yaptığı çarpıcı paylaşımlar sosyal medyada deprem etkisi yaptı...
Bakan Gürlek Kurtlar Vadisi operasyonunu başlattı!
Gündem

Bakan Gürlek Kurtlar Vadisi operasyonunu başlattı!

Silivri Cezaevi’nde 12 Kasım 2011 tarihinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüyle ilgili Sil..
Sabiha Gökçen'deki 1 şişe suyun fiyatı olay oldu
Gündem

Sabiha Gökçen'deki 1 şişe suyun fiyatı olay oldu

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir pet şişe suyun fiyatı dudak uçuklattı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23