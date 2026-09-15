Türkiye'ye ilan edildi: Yeni bir savunma sanayi şirketi kuruldu, arkasında bakın kim var

MKE, Mısır’ın yanı sıra farklı ülkelerde de ortak üretim ve yerelleştirme çalışmalarını sürdürüyor. Kanada’daki ortak girişim çalışmalarının devam ettiğini belirten Keleş, ABD’de yeni yatırımlar için görüşmeler gerçekleştirileceğini, Malezya ve Endonezya’da da çeşitli projeler üzerinde çalışıldığını açıkladı. MKE, yeni kurulan Zafer şirketiyle, Azerbaycan’ın ardından Mısır’da da kendi tüzel kişiliğiyle faaliyet gösterirken; ortak üretim, teknoloji transferi ve yerelleştirme modeliyle küresel üretim ağını genişletmeyi hedefliyor.