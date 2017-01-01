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'Türkiye'nin girişimiyle başladı'

  • Antalya’da düzenlenen Eurasia Airshow fuarında Türkiye ile Ukrayna’nın birlikte geliştirdiği An-188 tipi askeri nakliye uçağı projesinin tanıtımının yapıldığı duyuruldu.

  • Ukrayna'nın devlet uçak üretim şirketi Antonov'un Facebook'tan yaptığı açıklamada, şu anda yeni uçağın uygulama projelerinin üzerinde çalışıldığı kaydedildi.

  • Şirketin yayınladığı metinde, Türkiye'de düzenlenen Eurasia Airshow fuarında Türk-Ukrayna projesi An-188'in bugün basın mensuplarına tanıtıldığı ifade edildi.

  • 2 YIL ÖNCE BAŞLANDI

    Antonov Başkan vekili Aleksandr Los, bu program üzerindeki çalışmaların Türkiye'nin girişimiyle yaklaşık 2 yıl önce başladığı, bir dizi memorandum imzalandığı ve yol haritasının geliştirildiği bilgisini verdi.

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