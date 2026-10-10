İslam Memiş üstüne basa basa uyardı: Bir sabah kalktığınızda paranız buhar olabilir

Ons altın, Fed tutanaklarının ardından yüzde 1,33 gerileyerek 4 bin 110 dolar civarına indi. Memiş, ons altında 4 bin 70 doları destek, 4 bin 370 doları direnç olarak izlediğini ve fiyatın bu aralıkta kalmasını beklediğini söyledi. Çin'de tatil sonrası talebin nasıl şekilleneceği de tabloyu etkileyecek. Gram altın için ise 6 bin 500-7 bin lira bandını işaret etti.