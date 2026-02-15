  • İSTANBUL
Türkiye'den net tepki: Kararı güçlü şekilde kınıyoruz
Haber Merkezi

Türkiye'den net tepki: Kararı güçlü şekilde kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki vahşi adımlarını sert bir dille kınadı.



Foto - Türkiye'den net tepki: Kararı güçlü şekilde kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının tamamı şu şekilde: "İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria’da egemenliğini dayatmayı ve yerleşim faaliyetlerini genişletmeyi hedefleyen son kararını en güçlü biçimde kınıyoruz.


Foto - Türkiye'den net tepki: Kararı güçlü şekilde kınıyoruz

Filistin halkını yurdundan zorla yerinden etmeyi ve İsrail’in yasa dışı ilhak adımlarını hızlandırmayı amaçlayan bu adım, uluslararası hukukun açık ihlalidir ve hükümsüzdür.


Foto - Türkiye'den net tepki: Kararı güçlü şekilde kınıyoruz

İsrail’in işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde egemenliği bulunmamaktadır. Netanyahu hükümeti tarafından işgal altındaki Batı Şeria’da yoğunlaştırılan yayılmacı politikalar, bölgede devam eden barış çabalarını baltalamakta ve iki devletli çözüm perspektifine zarar vermektedir.


Foto - Türkiye'den net tepki: Kararı güçlü şekilde kınıyoruz

Uluslararası toplumu, İsrail’in fiili durum yaratma girişimlerine karşı kararlı bir duruş sergilemeye çağırıyoruz.


Foto - Türkiye'den net tepki: Kararı güçlü şekilde kınıyoruz

Türkiye, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin kurulmasına yönelik çabaları desteklemeyi sürdürecektir"

Yorumlar

Vahap

Bir gün gelecek tek Filistinli kalmadığında acaba bu dünya insanları hiç utanmayacakmı yada hala İsrail canisini yine haklımı görecek
