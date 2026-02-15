Böyle duyurdular: Türk insansız hava aracının yaptığı bu şey unutulmamalı
Bayraktar Akıncı TİHA'nın Sudan'da Çin yapımı hava savunma sistemini kullanılamaz hale getirmesinin ardından Yunan basınından dikkat çeken analizler gelmeye başladı.
Bayraktar Akıncı TİHA'nın Sudan'da Çin yapımı hava savunma sistemini kullanılamaz hale getirmesinin ardından Yunan basınından dikkat çeken analizler gelmeye başladı.
Geostratigikada yer alan haberin detaylar şu şekilde: Türk insansız hava aracının yaptığı şey böyle unutulmamalı. Hedef haline gelinebilir.
Modern savaş alanında dikkatlerden kaçmayan bir gelişmede, Türk Bayraktar AKINCI insansız hava araçlarının Sudan'da Çin yapımı bir FK-2000 hava savunma sistemini vurarak etkisiz hale getirdiği ve yerel dengeleri değiştirdiği bildirildi.
Edinilen bilgilere göre, saldırı Güney Kordofan yakınlarında, büyük olasılıkla MAM L veya MAM T tipi ROKETSAN güdümlü mühimmat kullanılarak gerçekleştirildi. Karadan havaya füzeler ve uçaksavar toplarıyla donatılmış bir nokta savunma sistemi olan FK-2000 , Pantsir felsefesine eşdeğer kabul ediliyor ve özellikle İHA'lara karşı koymak için tasarlandığı belirtiliyor.
Ağır, yüksek irtifada uçan ve dayanıklı bir insansız hava aracının, menzilinin çok ötesinden bir hava savunma sistemini imha ettiği haberi, Türk tarafının SEAD ve DEAD görevlerinin operasyonel olgunluğunu güçlendiriyor.
Mesaj açık: İnsansız hava aracı ile hava savunma sistemi arasındaki çatışma, avcının hedef haline gelebileceği yeni bir aşamaya giriyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23