Böyle duyurdular: Türk insansız hava aracının yaptığı bu şey unutulmamalı
Ömer Gülhan

Böyle duyurdular: Türk insansız hava aracının yaptığı bu şey unutulmamalı

Bayraktar Akıncı TİHA'nın Sudan'da Çin yapımı hava savunma sistemini kullanılamaz hale getirmesinin ardından Yunan basınından dikkat çeken analizler gelmeye başladı.

1
#1
Foto - Böyle duyurdular: Türk insansız hava aracının yaptığı bu şey unutulmamalı

Geostratigikada yer alan haberin detaylar şu şekilde: Türk insansız hava aracının yaptığı şey böyle unutulmamalı. Hedef haline gelinebilir.

#2
Foto - Böyle duyurdular: Türk insansız hava aracının yaptığı bu şey unutulmamalı

Modern savaş alanında dikkatlerden kaçmayan bir gelişmede, Türk Bayraktar AKINCI insansız hava araçlarının Sudan'da Çin yapımı bir FK-2000 hava savunma sistemini vurarak etkisiz hale getirdiği ve yerel dengeleri değiştirdiği bildirildi.

#3
Foto - Böyle duyurdular: Türk insansız hava aracının yaptığı bu şey unutulmamalı

Edinilen bilgilere göre, saldırı Güney Kordofan yakınlarında, büyük olasılıkla MAM L veya MAM T tipi ROKETSAN güdümlü mühimmat kullanılarak gerçekleştirildi. Karadan havaya füzeler ve uçaksavar toplarıyla donatılmış bir nokta savunma sistemi olan FK-2000 , Pantsir felsefesine eşdeğer kabul ediliyor ve özellikle İHA'lara karşı koymak için tasarlandığı belirtiliyor.

#4
Foto - Böyle duyurdular: Türk insansız hava aracının yaptığı bu şey unutulmamalı

Ağır, yüksek irtifada uçan ve dayanıklı bir insansız hava aracının, menzilinin çok ötesinden bir hava savunma sistemini imha ettiği haberi, Türk tarafının SEAD ve DEAD görevlerinin operasyonel olgunluğunu güçlendiriyor.

#5
Foto - Böyle duyurdular: Türk insansız hava aracının yaptığı bu şey unutulmamalı

Mesaj açık: İnsansız hava aracı ile hava savunma sistemi arasındaki çatışma, avcının hedef haline gelebileceği yeni bir aşamaya giriyor.

