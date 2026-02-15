  • İSTANBUL
CHP'de deprem! 'Sessiz kalamayız' diyerek istifa ettiler
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

CHP'de deprem! 'Sessiz kalamayız' diyerek istifa ettiler

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin taciz suçlamasıyla tutuklanmasının ardından flaş bir gelişme yaşandı. İki isim peş peşe istifa kararı aldı.

Foto - CHP'de deprem! 'Sessiz kalamayız' diyerek istifa ettiler

Giresun Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında sosyal medya üzerinden paylaştığı öne sürülen bir mesajla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında "cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklama kararı verilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırma kararı alınmıştı.

Foto - CHP'de deprem! 'Sessiz kalamayız' diyerek istifa ettiler

Belediye Meclisi'nde 16 Şubat Pazartesi günü yapılacak başkan seçimi öncesinde CHP'li meclis üyeleri Hüseyin Gürel ve Fırat İmat, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Foto - CHP'de deprem! 'Sessiz kalamayız' diyerek istifa ettiler

Hüseyin Gürel, yaptığı açıklamada son günlerde kamuoyuna yansıyan iddiaların toplum vicdanında rahatsızlık oluşturduğunu belirterek, partisinin kamu vicdanını rahatlatacak açık bir siyasi duruş sergilememesi ve vicdani sorumluluğu gereği CHP üyeliğinden istifa ettiğini ifade etti.

Foto - CHP'de deprem! 'Sessiz kalamayız' diyerek istifa ettiler

Fırat İmat ise açıklamasında, toplumun ahlaki hassasiyetleri karşısında sessiz kalmanın doğru olmadığını belirterek, siyasi sorumluluğun yalnızca hukuki süreci beklemek değil, kamu vicdanını da gözetmek olduğunu vurgulayarak, CHP üyeliğinden ayrıldığını duyurdu.

Foto - CHP'de deprem! 'Sessiz kalamayız' diyerek istifa ettiler

İstifaların ardından Görele Belediye Meclisi'nde CHP'nin üye sayısı 5'e düşerken, AK Parti'nin 4 meclis üyesi bulunuyor. Mecliste ayrıca 2 bağımsız üye yer alıyor.

Yorumlar

hasel

CHP,daha da dağılacak.CHP,Türkiyenin partisi değil ki.Soyguncunun,tacizcinin,uyuşturucusunun,rüşvetçinin vb saymakla bitmeyecek kişilerin destekçisi konumunda olan;onları aklamaya çalışan,yaptıklarını örtmeye çalışan,yeme-içme yapan kişilerin partisidir.
