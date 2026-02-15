  • İSTANBUL
TB2 SİHA siparişi, savunma anlaşmaları onlara dert oldu: Türkiye bizi kuşatıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

TB2 SİHA siparişi, savunma anlaşmaları onlara dert oldu: Türkiye bizi kuşatıyor

Türkiye'nin Sırbistan ve Balkan ülkeleriyle işbirliğini güçlendirme adımları komşuda rahatsızlığa sebep oldu. Yapılan yorumlarda 'Türkiye bizi kuşatıyor' denildi.

#1
Foto - TB2 SİHA siparişi, savunma anlaşmaları onlara dert oldu: Türkiye bizi kuşatıyor

Star'da yer alan habere göre Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Türkiye ziyaretini ele alan Yunan basını Türkiye'nin Balkanlar'a nüfuz etme politikasını istikrarlı bir şekilde sürdürdüğünü yazdı.

#2
Foto - TB2 SİHA siparişi, savunma anlaşmaları onlara dert oldu: Türkiye bizi kuşatıyor

Yunanistan'ın Türkiye'nin Balkan hamleleri karşısında baskı altında olduğunu kaydeden Yunan basını Türkiye'nin Sırbistan ve Balkan ülkeleri arasındaki savunma işbirliğinin güçlenmesinin Atina'da endişelere yol açtığını belirtti. Türkiye'nin Yunanistan'ın manevra alanını sınırlayan jeopolitik bir ortam oluşturduğu ifade edildi.

#3
Foto - TB2 SİHA siparişi, savunma anlaşmaları onlara dert oldu: Türkiye bizi kuşatıyor

Sırbistan ve diğer Balkan ülkelerinin Türkiye'yi AB veya ABD'nin koyduğu katı siyasi koşulları dayatmayan bir askeri teknoloji kaynağı olarak gördüğü dile getirildi.

#4
Foto - TB2 SİHA siparişi, savunma anlaşmaları onlara dert oldu: Türkiye bizi kuşatıyor

Haberde, "Bir ülke Türkiye'den insansız hava araçları veya radar sistemleri satın aldığında, eğitim, yedek parça ve doktrin açısından on yıllarca sürecek bir yükümlülüğe girer ve bu da Yunanistan'ın savunma girişimleri için daha az alan bırakır. Yunan diplomasisi açısından, Türkiye'nin "Kuzey"deki varlığının artması stratejik bir kuşatma girişimi olarak değerlendirilmektedir.

#5
Foto - TB2 SİHA siparişi, savunma anlaşmaları onlara dert oldu: Türkiye bizi kuşatıyor

Türkiye'nin şu anda Yunanistan'ın tüm komşuları olan Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan ile aktif savunma anlaşmaları bulunuyor. Bu durum, Türkiye'nin Atina'ya sadece Ege Denizi'nden değil, kara sınırlarından da baskı uygulamasını sağlıyor" denildi.

#6
Foto - TB2 SİHA siparişi, savunma anlaşmaları onlara dert oldu: Türkiye bizi kuşatıyor

Yunanistan'ın bir zamanlar Balkanlar'ın önde gelen yatırımcısı olduğu şimdi ise durumun tersine döndüğünü belirten Yunan basını, "Türkiye şimdi savunma anlaşmalarını devasa altyapı paketlerine (yollar, enerji) bağlıyor. Türkiye-Sırbistan ticaret hacmi için 2026 yılına kadar belirlenen 5 milyar dolarlık hedef, Yunanistan'ın karşılık gelen performansını çok aşıyor ve Ankara'yı Belgrad için daha da "vazgeçilmez" kılıyor" ifadelerini kullandı.

