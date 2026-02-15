TB2 SİHA siparişi, savunma anlaşmaları onlara dert oldu: Türkiye bizi kuşatıyor

Haberde, "Bir ülke Türkiye'den insansız hava araçları veya radar sistemleri satın aldığında, eğitim, yedek parça ve doktrin açısından on yıllarca sürecek bir yükümlülüğe girer ve bu da Yunanistan'ın savunma girişimleri için daha az alan bırakır. Yunan diplomasisi açısından, Türkiye'nin "Kuzey"deki varlığının artması stratejik bir kuşatma girişimi olarak değerlendirilmektedir.