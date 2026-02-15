Türk bankası satılıyor! 24 saat içerisinde yeni sahibi belli olacak
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Türk bankasını satışa çıkarıyor. İstenen rakam belli olurken bankanın yeni sahibi yirmi dört saat içerisinde belli olacak.
TMSF’nin kayyım olarak yönettiği payların satışında takvim değişikliğine gidildi. Bank Pozitif paylarının satışına ilişkin daha önce 2025 yılının son günleri olarak belirlenen kritik tarihler, yaklaşık iki ay sonraya ertelendi.
Yapılan duyuruya göre, bankanın mali kayıtlarını incelemek ve tesis ziyareti yapmak isteyen yatırımcılar için süreç Şubat ayına kadar devam edecek. Bu karar, yatırımcıların daha detaylı inceleme yapabilmesine olanak tanıyacak.
Yeni takvime göre, ihaleye katılmak isteyenlerin tekliflerini içeren kapalı zarfları en geç 16 Şubat 2026 saat 19.00’a kadar teslim etmesi gerekiyor. Büyük merakla beklenen açık artırma ve ihale günü ise 17 Şubat 2026 saat 14.00 olarak açıklandı. İhale, TMSF’nin İstanbul Şişli’deki merkez binasında yapılacak.
Bankanın satışa sunulan payları için belirlenen muhammen bedel (başlangıç değeri) 1 milyar 100 milyon TL olarak açıklandı. İhaleye girmek isteyenlerin ise 55 milyon TL tutarında bir teminat göstermesi şart koşuluyor.
Süre uzatımı nedeniyle ihale şartnamesi de yeniden düzenlendi. Daha önce şartname alan yatırımcılar, ellerindeki belgeleri yeni tarihlere göre güncellenen versiyonlarıyla değiştirebilecek. Satışın tamamlanabilmesi için ihaleyi kazanan tarafların, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) ile Rekabet Kurumu’ndan gerekli yasal izinleri alması gerekecek.
