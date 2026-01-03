  • İSTANBUL
Türkiye’den dengeleri değiştirecek enerji hamlesi: Somali’de ne işimiz var öyle mi?
Türkiye’den dengeleri değiştirecek enerji hamlesi: Somali’de ne işimiz var öyle mi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin 2026 yılı enerji stratejisini açıkladı. Somali’de derin deniz sondajından Karadeniz’de üretimi ikiye katlayacak dev platformlara, Diyarbakır’daki kaya petrolü hamlesinden Eskişehir’deki stratejik maden tesislerine kadar pek çok kritik adım için düğmeye basıldı.

Türkiye, enerji bağımsızlığı yolunda 2026 yılını "hasat ve atılım yılı" ilan etti. Bakan Alparslan Bayraktar, Filyos’ta yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin sınırlarını aşan ve bölgedeki tüm dengeleri değiştirebilecek kapasitedeki yeni projelerin müjdesini verdi. Somali açıklarında Çağrı Bey sondaj gemisiyle yapılacak tarihi operasyondan, Karadeniz gazını 8 milyon haneye ulaştıracak Osman Gazi platformuna kadar her detay, "Tam Bağımsız Enerji" vizyonuna hizmet ediyor.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çağrı Bey sondaj gemisinin Somali'de gerçekleştireceği çalışmalara ilişkin, "Somali'de bu yapacağımız faaliyet, bütün bölgede oyunu değiştirici etkisi olabilecek büyüklükte bir iş. Oradan ümitvarız" dedi.

Bakan Alparslan Bayraktar, Filyos'ta Türkiye'nin 2026 yılında enerji alanında atacağı adımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bayraktar, Çağrı Bey sondaj gemisi ile Somali'de sondaj faaliyeti yapılacağını belirterek, sondaj kararı için sahada ve ofislerde 1 seneyi aşan çalışma yaptıklarını, bu çalışmalarda yapay zekayı da kullandıklarını anlattı. Bakan Bayraktar, "Somali'de bu yapacağımız faaliyet, bütün bölgede oyunu değiştirici etkisi olabilecek büyüklükte bir iş. Oradan ümitvarız. Ciddi bir çalışmanın sonunda o lokasyona karar verdik. Orada daha çok petrol emareli olduğunu düşündüğümüz bir sondaj yapacağız" açıklamasında bulundu. Sondaj operasyonunun detaylarını da paylaşan Bayraktar, "Somali'de 3 bin 480 metre deniz derinliği var. Yani, 3,5 kilometre su kalınlığı var. Ondan sonra da bir 3,5 kilometre daha sondaj yapacağız. Varsa oradaki petrolü bulup çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

'8 MİLYON HANE YERLİ GAZ KULLANACAK' Karadeniz'de devreye alınacak olan Osman Gazi yüzer üretim platformunun günde 9-10 milyon metreküp gaz üreterek karaya göndereceğini aktaran Bakan Bayraktar, böylece üretimin de 2 katına çıkacağını, 8 milyon hanenin yerli gazı kullanabileceğini söyledi.

'YENİ ÜRETİM PLATFORMU 2028'DE GELECEK' Bakan Bayraktar, Osman Gazi'den 2 kat daha büyük kapasitesi bulunan, günlük 20-25 milyon metreküp günlük üretim yapan yeni yüzer üretim platformunun da 2028'de Türkiye'ye geleceğini belirterek, "2028 Mart-Nisan gibi burada olmasını hedefliyoruz" dedi. Yeni yüzer üretim platformunun ismiyle ilgili de konuşan Bakan Bayraktar, "O gün ismi ne olur bilmiyorum ama benim gönlümden geçeni söyleyeyim, aynı görevi ifa edecekleri için 'Orhan Gazi' belki olabilir" ifadesini kaydetti. İki yüzer üretim platformunun 2028 kışına girerken hazır olacağını belirten Bakan Bayraktar, "16-17 milyon hanenin doğal gazını kendimiz karşılar hale geleceğiz. Hedef budur" diye konuştu.

'NTE'LER İÇİN 59 BİN TEST GERÇEKLEŞTİRİLDİ' Nadir toprak elementleriyle (NTE) ilgili çalışmaları da anlatan Bakan Bayraktar, Eskişehir Beylikova'da 125 bin metre sondaj ve 59 bin test gerçekleştirildiğini belirtti.

Bayraktar, Diyarbakır'daki kaya petrolü aramalarına ilişkin ise "2026, yatay sondaj ve bu ankonvansiyonel üretim yöntemini test edeceğimiz bir yıl olacak. Oradan alacağımız olumlu bir haber, bizi hakikaten çok farklı bir noktaya götürebilir. 2026'nın olaylarından birisi o olabilir" dedi.

