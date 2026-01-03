Türkiye’den dengeleri değiştirecek enerji hamlesi: Somali’de ne işimiz var öyle mi?

Bakan Alparslan Bayraktar, Filyos'ta Türkiye'nin 2026 yılında enerji alanında atacağı adımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bayraktar, Çağrı Bey sondaj gemisi ile Somali'de sondaj faaliyeti yapılacağını belirterek, sondaj kararı için sahada ve ofislerde 1 seneyi aşan çalışma yaptıklarını, bu çalışmalarda yapay zekayı da kullandıklarını anlattı. Bakan Bayraktar, "Somali'de bu yapacağımız faaliyet, bütün bölgede oyunu değiştirici etkisi olabilecek büyüklükte bir iş. Oradan ümitvarız. Ciddi bir çalışmanın sonunda o lokasyona karar verdik. Orada daha çok petrol emareli olduğunu düşündüğümüz bir sondaj yapacağız" açıklamasında bulundu. Sondaj operasyonunun detaylarını da paylaşan Bayraktar, "Somali'de 3 bin 480 metre deniz derinliği var. Yani, 3,5 kilometre su kalınlığı var. Ondan sonra da bir 3,5 kilometre daha sondaj yapacağız. Varsa oradaki petrolü bulup çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.