Türkiye-İsveç maçı ne zaman, hangi kanalda?

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi 5. hafta mücadelesinde 17 Kasım Cumartesi günü İskandinavya ülkesi İsveç ile karşılaşacak. Peki Türkiye - İsveç Uluslar Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?
Grupta oynanan ilk karşılaşmada Türkiye, deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmıştı.
Türkiye İsveç maçı, 17 Kasım 2018 Cumartesi günü saat 20.00'de Konya'da oynanacak.
Türkiye İsveç maçı, TRT'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak maçın bütün biletlerinin satıldığını açıkladı.
Rusya'nın 7 puanla lider durumda bulunduğu grupta, 3 puanla Türkiye ikinci, bir maçı eksik İsveç ise 1 puanla son sırada yer alıyor.
Milli takım, İsveç'i mağlup ederek puanını 6'ya çıkarıp, grubu ikinci sırada tamamlamayı garantileme peşinde.
Ay-yıldızlı ekip, İsveç'e mağlup olduğu takdirde ise C Ligi'ne düşecek. Alınacak bir beraberlikte ise İsveç ile Rusya arasında oynanacak son grup mücadelesinden çıkacak sonuç, C Ligi'ne düşecek ekibi belirleyecek.