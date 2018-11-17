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Türkiye-İsveç maçı ne zaman, hangi kanalda?

  • Türkiye, UEFA Uluslar Ligi 5. hafta mücadelesinde 17 Kasım Cumartesi günü İskandinavya ülkesi İsveç ile karşılaşacak. Peki Türkiye - İsveç Uluslar Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

  • Grupta oynanan ilk karşılaşmada Türkiye, deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanmıştı.

  • Türkiye İsveç maçı, 17 Kasım 2018 Cumartesi günü saat 20.00'de Konya'da oynanacak.

  • Türkiye İsveç maçı, TRT'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

  • Türkiye Futbol Federasyonu, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak maçın bütün biletlerinin satıldığını açıkladı.

  • Rusya'nın 7 puanla lider durumda bulunduğu grupta, 3 puanla Türkiye ikinci, bir maçı eksik İsveç ise 1 puanla son sırada yer alıyor.

  • Milli takım, İsveç'i mağlup ederek puanını 6'ya çıkarıp, grubu ikinci sırada tamamlamayı garantileme peşinde.

  • Ay-yıldızlı ekip, İsveç'e mağlup olduğu takdirde ise C Ligi'ne düşecek. Alınacak bir beraberlikte ise İsveç ile Rusya arasında oynanacak son grup mücadelesinden çıkacak sonuç, C Ligi'ne düşecek ekibi belirleyecek.

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