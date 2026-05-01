Yeniakit Publisher
Hamaney açıkladı: İran'dan Körfez ülkelerine tehdit: ABD'nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hamaney açıkladı: İran'dan Körfez ülkelerine tehdit: ABD'nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz

İran'dan Körfez ülkelerine tehdit dolu açıklamalar zinciri geldi.

İran dini lideri Mücteba Hamaney, "ABD'nin göstermelik üsleri kendi güvenliğini bile sağlayamaz, bölgedeki Amerikanperestleri korumaktan ise çok uzaktır" açıklamasıyla Körfez ülkelerine mesaj gönderdi. Hamaney'in bu sözlerinin, İran'ın yeni barış teklifini ABD'ye iletmesinin hemen arkasından gelmesi dikkat çekti.

İran, ateşkes sürecinde yeni barış teklifini Pakistanlı arabulucular aracılığıyla Washington’a iletti. Teklifin içeriği ve ABD’nin vereceği yanıt merakla beklenirken İran dini lideri Mücteba Hamaney'den yeni bir açıklama geldi. Üstü kapalı olarak Körfez ülkelerini hedef alan Mücteba Hamaney, "ABD'nin göstermelik üsleri kendi güvenliğini bile sağlayamaz, bölgedeki Amerikanperestleri korumaktan ise çok uzaktır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan; İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberinde; "İran, ABD ile müzakerelerde arabulucu olan Pakistan'a, 30 Nisan Perşembe akşamı nihai müzakere taslağının metnini iletti" ifadelerine yer verildi. Haberde teklifin içeriğine ilişkin detay paylaşılmadı.İran basınında yer alan haberde, Tahran'ın savaşın kalıcı olarak sonlandırılması ve Hürmüz Boğazı'nın açılması meselesini müzakereye hazır olduğunu ancak İran'ın nükleer faaliyetlerinin kalıcı ateşkesten sonra ele almayı teklif ettiğini yazmıştı. Trump'ın Tahran'ın bu önerisini kabul etmediği bildirilmişti.

İran’ın başkenti Tahran’da bir kez daha yeni lider Mücteba Hamaney’e bağlılık için yürüyüş töreni düzenlendi. İran’ın başkenti Tahran’da bir kez daha yeni lider Mücteba Hamaney’e bağlılık için yürüyüş töreni düzenlendi.

ARAKÇİ BÖLGE ÜLKELERİNİN DIŞİŞLERİ BAKANLARIYLA GÖRÜŞTÜMüzakere belirsizliği sürerken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi; Mısır, Katar, Suudi Arabistan, Irak ve Azerbaycanlı mevkidaşları ile savaşın sona erdirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu. Arakçi görüşme sırasında mevkidaşlarına, ülkesinin savaşın sona erdirilmesine ilişkin tutumunu aktararak, ABD ve İsrail’in saldırganlığına ilişkin bilgi verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, İran ve ABD arasındaki müzakere sürecindeki son durum ele alındı. İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

