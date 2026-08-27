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Türkiye dostu Cezayir'de büyük felaket

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AA Giriş Tarihi:

Türkiye dostu Cezayir'de büyük felaket

Türkiye dostu Cezayir'de büyük bir felaket yaşandı. Ülkenin doğusunda meydana gelen orman yangınlarında 12 kişi hayatını kaybetti.

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Foto - Türkiye dostu Cezayir'de büyük felaket

Cezayir basınına göre, Cezayir İçişleri Bakanı Said Sayut ülkenin doğu kesiminde etkili olan yangınlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Türkiye dostu Cezayir'de büyük felaket

Sayut, geçici bilançoya göre yangınlar nedeniyle 12 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

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Foto - Türkiye dostu Cezayir'de büyük felaket

ÖLÜMLERE İLİŞKİN BİLGİ PAYLAŞILDI - Can kayıplarının vilayetlere göre dağılımına ilişkin bilgi veren Sayut, Bicaye'de 4, Cicel'de 5 ve Tizi Vuzu vilayetinde ise 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

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Foto - Türkiye dostu Cezayir'de büyük felaket

Bölgede yangınları söndürme çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Cezayir Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden dün yapılan açıklamada, bölgeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgası nedeniyle çıkan 58 orman yangınından 21'inin kontrol altına alındığı ve 37 yangına müdahalenin sürdüğü bildirilmişti.

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Foto - Türkiye dostu Cezayir'de büyük felaket

Cezayir'de geçen ay meydana gelen büyük orman yangınlarında 6 kişi hayatını kaybetmişti.

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