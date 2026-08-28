Manifest’in patronuna müstehcenlikten tutuklama! Gençlere dayatılan rezalete yargı freni

SAVCILIKTAN DİKKAT ÇEKEN “ÇOCUKLAR VE GENÇLER” VURGUSU Soruşturmanın ayrıntıları ise meselenin yalnızca sahnede kullanılan kıyafetlerle sınırlı olmadığını ortaya koydu. Savcılığın sevk yazısında Tolga Akış'ın Manifest grubunun kurucusu ve yapımcısı olduğu, çeşitli tarihlerde çok sayıda konser organize ettiği belirtildi. Dosyaya giren paylaşımların çok sayıda kişi tarafından görüntülenerek geniş kitlelere ulaştığına dikkat çekildi. Savcılık özellikle çocukların ve gençlerin söz konusu içeriklere herhangi bir filtreleme mekanizması olmadan ulaşabilmesine vurgu yaptı. Sevk yazısında içeriklerin çocukların ruhsal, ahlaki ve sosyal gelişimleri üzerindeki etkisinin de değerlendirilmesi gerektiği kaydedilirken, Anayasa'nın “Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları” başlıklı 41. maddesine dikkat çekildi.