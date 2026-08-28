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Manifest’in patronuna müstehcenlikten tutuklama! Gençlere dayatılan rezalete yargı freni

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Manifest’in patronuna müstehcenlikten tutuklama! Gençlere dayatılan rezalete yargı freni

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği müzik dünyasında açık kıyafetler ve cinselliği öne çıkaran sahne gösterileriyle tepki çeken Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış tutuklandı. “Müstehcenlik”, “uyuşturucu madde kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında hakkında soruşturma yürütülen Akış, savcılıktaki işlemlerinin ardından “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye gönderildi. Sulh ceza hakimliği Akış’ın tutuklanmasına karar verdi.

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Foto - Manifest’in patronuna müstehcenlikten tutuklama! Gençlere dayatılan rezalete yargı freni

Sahne şovlarında kullanılan açık kıyafetler ve cinselliği öne çıkaran dansları nedeniyle daha önce de kamuoyunda tartışmaların odağına yerleşen Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış hakkında yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

#2
Foto - Manifest’in patronuna müstehcenlikten tutuklama! Gençlere dayatılan rezalete yargı freni

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Akış hakkında “müstehcenlik”, “uyuşturucu madde kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları yönünden işlem başlatıldı. İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Akış, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

#3
Foto - Manifest’in patronuna müstehcenlikten tutuklama! Gençlere dayatılan rezalete yargı freni

MÜSTEHCENLİKTEN TUTUKLANDI Savcılıkta ifade veren Tolga Akış, hakkındaki soruşturma kapsamındaki işlemlerin ardından “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, dosyadaki mevcut delil durumu ve savcılığın sevk yazısındaki değerlendirmelerin ardından Akış'ın tutuklanmasına karar verdi. Böylece gençlere yönelik popüler kültürün en çok tartışılan gruplarından Manifest'in arkasındaki isimlerden Akış cezaevine gönderildi.

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Foto - Manifest’in patronuna müstehcenlikten tutuklama! Gençlere dayatılan rezalete yargı freni

SAVCILIKTAN DİKKAT ÇEKEN “ÇOCUKLAR VE GENÇLER” VURGUSU Soruşturmanın ayrıntıları ise meselenin yalnızca sahnede kullanılan kıyafetlerle sınırlı olmadığını ortaya koydu. Savcılığın sevk yazısında Tolga Akış'ın Manifest grubunun kurucusu ve yapımcısı olduğu, çeşitli tarihlerde çok sayıda konser organize ettiği belirtildi. Dosyaya giren paylaşımların çok sayıda kişi tarafından görüntülenerek geniş kitlelere ulaştığına dikkat çekildi. Savcılık özellikle çocukların ve gençlerin söz konusu içeriklere herhangi bir filtreleme mekanizması olmadan ulaşabilmesine vurgu yaptı. Sevk yazısında içeriklerin çocukların ruhsal, ahlaki ve sosyal gelişimleri üzerindeki etkisinin de değerlendirilmesi gerektiği kaydedilirken, Anayasa'nın “Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları” başlıklı 41. maddesine dikkat çekildi.

#5
Foto - Manifest’in patronuna müstehcenlikten tutuklama! Gençlere dayatılan rezalete yargı freni

SAHNEDEKİ GÖRÜNTÜLER TEPKİLERİN ODAĞINDAYDI Manifest özellikle sahne performanslarında tercih edilen iç çamaşırını andıran açık kostümler ve cinselliği öne çıkaran dans koreografileri nedeniyle uzun süredir eleştirilerin hedefindeydi. Genç kızlardan oluşan grubun özellikle genç yaşlardaki geniş takipçi kitlesi dikkate alındığında, bu görüntülerin “sahne şovu” veya “özgürlük” adı altında normalleştirilmesine yönelik tepkiler de giderek yükseldi. Gençlere müzikten çok bedenin ve cinselliğin ön plana çıkarıldığı bir popüler kültür anlayışının sunulması, aile değerleri ve çocukların korunması açısından ciddi tartışmaları beraberinde getirdi. Savcılığın sevk yazısında da grubun faaliyetlerinin geniş kitlelere ulaştırılması ve kamuya sunulması konusunda yapımcının sorumluluğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

#6
Foto - Manifest’in patronuna müstehcenlikten tutuklama! Gençlere dayatılan rezalete yargı freni

“DANS FİGÜRLERİ BENİM YÖNETİMİMDE DEĞİLDİ” Tolga Akış'ın savcılıkta verdiği ifade de ortaya çıktı. Akış, Manifest'in kurucusu olduğunu kabul ederken gruptaki kadınları Big Five Türkiye isimli yarışmada seçtiğini anlattı. Manifest'in daha önce tartışmalara neden olan 6 Eylül 2025 tarihli Küçükçiftlik Park konserine de değinen Akış, söz konusu konserdeki dans figürlerinin kendi yönetiminde gerçekleşmediğini ve bu konuda sorumluluğunun bulunmadığını söyledi.

#7
Foto - Manifest’in patronuna müstehcenlikten tutuklama! Gençlere dayatılan rezalete yargı freni

MANIFEST'İN PARA DAĞILIMINI DA AÇIKLADI Akış'ın ifadesinde grubun mali yapısına ilişkin verdiği bilgiler de dikkat çekti. Menajerlik gelirlerinin yüzde 60'ının Manifest üyelerine eşit olarak dağıtıldığını belirten Akış, kalan yüzde 40'ın ise şirketin Manifest projesine ilişkin giderleri için kullanıldığını söyledi. Grup üyelerinin sosyal medya hesaplarında bağımsız reklam yapmasına bazı sınırlamalar getirildiğini de kabul eden Akış, bunun projeyi korumak amacıyla uygulandığını dile getirdi. Akış ayrıca hesaplarının suç gelirlerini aklamak amacıyla kullanılmadığını belirterek telefonunun şifresini kendi isteğiyle yetkililere teslim ettiğini ve banka hesaplarının incelenebileceğini söyledi.

#8
Foto - Manifest’in patronuna müstehcenlikten tutuklama! Gençlere dayatılan rezalete yargı freni

GENÇLERE NE SUNULDUĞU TARTIŞMASI BÜYÜYOR Manifest soruşturması, popüler kültürün gençlere sunduğu rol modelleri ve sahne adı altında sergilenen görüntülerin sınırlarını da yeniden gündeme taşıdı. Özellikle çocukların sosyal medya aracılığıyla hiçbir yaş filtresine takılmadan bu içeriklere ulaşabilmesi, meselenin yalnızca yetişkinlerin kişisel tercihlerinden ibaret olmadığı yönündeki tartışmaları güçlendirdi. Savcılığın da sevk yazısında çocukların korunmasına özel vurgu yapması dikkat çekti. Manifest'in kurucusu ve menajeri Tolga Akış'ın tutuklanmasıyla birlikte grubun organizasyon yapısı ve soruşturmanın bundan sonraki aşamalarında ortaya çıkacak gelişmeler merakla bekleniyor.

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