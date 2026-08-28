Manifest’in patronuna müstehcenlikten tutuklama! Gençlere dayatılan rezalete yargı freni
Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği müzik dünyasında açık kıyafetler ve cinselliği öne çıkaran sahne gösterileriyle tepki çeken Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış tutuklandı. “Müstehcenlik”, “uyuşturucu madde kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında hakkında soruşturma yürütülen Akış, savcılıktaki işlemlerinin ardından “müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek” suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye gönderildi. Sulh ceza hakimliği Akış’ın tutuklanmasına karar verdi.