Türk tekstil devinden beklenmedik karar: Ülkedeki tüm mağazalarını kapatıyor
Dünya genelinde 800'den fazla mağazası bulunan Türkiye'nin önde gelen tekstik devi flaş bir karar aldı. Karara göre o ülkedeki tüm mağazalar kapatılıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dünya genelinde 800'den fazla mağazası bulunan Türkiye'nin önde gelen tekstik devi flaş bir karar aldı. Karara göre o ülkedeki tüm mağazalar kapatılıyor.
Şirketin geçmiş dönem stratejileri incelendiğinde, Rusya pazarını önemli bir büyüme alanı olarak konumlandırdığı dikkat çekiyor. Özellikle 2023 yılında IKEA'nın ülkeden ayrılmasıyla oluşan fırsatı değerlendirmeyi hedefleyen Madame Coco, kısa sürede mağaza sayısını 29'a çıkararak güçlü bir varlık oluşturmuştu.
Bunun yanı sıra, 2026 yılına kadar 20 yeni mağaza açılması da büyüme planları arasında yer alıyordu. Ancak beklenen ticari performansın yakalanamaması üzerine şirket, Rusya operasyonlarına yönelik stratejisini yeniden şekillendirme kararı aldı.
Edinilen bilgilere göre kapanış süreci mayıs ayında resmen başladı. Şirket, faaliyet gösterdiği alışveriş merkezlerine kira sözleşmelerini feshetme talebini iletirken, mağaza çalışanlarını da işten ayrılma sürecine ilişkin önceden bilgilendirdi.
Öte yandan mağazalarda düzenlenen indirim kampanyalarının temel amacı, elde kalan ürün stoklarını tamamen tüketmek olarak gösteriliyor.
Benzer bir tabloyu yakın dönemde bir başka Türk ev yaşam markası olan Chakra da yaşadı. Şirket, Moskova'daki mağazalarını kapatma kararı alırken, sektör uzmanları Rusya pazarında özellikle orta gelir grubuna hitap eden Türk ev tekstili ve dekorasyon markalarının yüksek alışveriş merkezi maliyetleri ile beklenen müşteri yoğunluğuna ulaşamaması nedeniyle kalıcı başarı sağlamasının giderek zorlaştığını ifade ediyor.
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