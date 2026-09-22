Merak edilen soru cevap buldu! Kadir İnanır'ın vasiyeti iptal olabilir mi?

KADİR İNANIR'IN VASİYETNAMESİ İPTAL EDİLEBİLİR Mİ? Miras sürecinde vasiyetnamenin mahkemeye sunulmasıyla vasiyetnamenin iptali için dava açılmasının aynı hukuki işlem olmadığını vurgulayan Av. Gonce, vasiyetnameye itiraz edilebilmesi için kanunda öngörülen geçerli bir sebebin bulunması gerektiğini belirtti: "Burada önemli bir hukuki ayrım var. Bir vasiyetnamenin mahkemeye sunulması ve açılması, tek başına vasiyetnamenin geçersizliği için dava açıldığı anlamına gelmez. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Kadir İnanır'ın 2015 tarihli bir, 2022 tarihli iki olmak üzere üç vasiyetnamesi bulunuyor. Vasiyetnamelerin açılması için yapılan duruşma, bazı mirasçılara tebligat işlemlerinin tamamlanamaması nedeniyle 17 Aralık 2026 tarihine ertelendi. Mirasçılar, vasiyetnamenin içeriğini öğrendikten sonra hukuken itiraz edebilirler. Ancak bir mirasçının, 'Ben bu mirastan pay almak istiyorum' demesi, tek başına vasiyetnamenin iptalini gerektirmez. İptal davası açılabilmesi için kanunda öngörülen geçerli bir sebebin bulunması gerekir. Örneğin vasiyetname düzenlenirken kişinin ayırt etme gücünden yoksun olması, iradenin korkutma veya zorlama altında açıklanması ya da kanuni şekil şartlarına uyulmaması gibi durumlar incelenebilir." TAŞINMAZLAR, BANKA HESAPLARI VE TELİF HAKLARI NASIL PAYLAŞILACAK? Kadir İnanır'ın mirası söz konusu olduğunda yalnızca taşınmazların değil, banka hesapları, otomobiller, koleksiyonlar, sanat eserleri, alacaklar ve telif haklarının da miras kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirten Av. Gizem Gonce, vasiyetnamede yer alan bir mal varlığının borçlardan tamamen arındırılmış şekilde devredileceği anlamına gelmediğini söyledi: ''Bir mirasın paylaşımında yalnızca evler, arsalar veya banka hesapları değil; alacaklar, fikri haklar ve telif gelirleri de önem taşıyabilir. 9 Mayıs 2022 tarihli vasiyetnamede Kadir İnanır'ın üç otomobili, gayrimenkullerindeki hak ve hisseleri, banka ve yatırım hesaplarındaki birikimleri, koleksiyonları, sanat eserleri, alacakları ve telif haklarıyla ilgili düzenlemeler bulunuyor. Bu açıklamalara göre mirasın önemli bir bölümü Jülide Kural'a bırakılmış. Ancak burada şu ayrımı yapmak gerekir: Bir mal varlığı unsurunun vasiyetnamede bir kişiye bırakılmış olması, mirasın bütün borçlardan arındırılmış şekilde devredileceği anlamına gelmez. Öncelikle terekenin aktifleri ve pasifleri tespit edilmeli, borçlar ve varsa diğer hukuki yükümlülükler dikkate alınmalıdır. Taşınmazlar bakımından tapu kayıtları, mülkiyet oranları ve varsa üçüncü kişilerin hakları incelenir. Telif haklarında ise miras bırakanın sahip olduğu mali haklar, sözleşmeler, kullanım yetkileri ve ilgili fikri mülkiyet hükümleri ayrıca değerlendirilmelidir."