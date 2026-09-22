DEM Parti, Alevi derneklerle bir araya geldi: Terörsüz Türkiye ile 86 milyon kazanacak

“SÜREÇ, 86 MİLYONUNDUR, TÜRKİYE’NİNDİR” Bu sürecin, "herkesin süreci" olduğunu vurgulayan Bakırhan, "Masada sadece Kürtler yok. Masanın etrafında başta Alevi canlar olmak üzere hepimiz varız. Bu süreç, Kürtlerin olduğu kadar Alevilerindir, ezilenlerindir. Süreç, 86 milyonundur, Türkiye'nindir." değerlendirmesinde bulundu. "Sürecin temel amacı barış ve demokrasidir" diyen Bakırhan, sürecin bir sonraki aşamasının hukuk, adalet ve demokrasi olacağını dile getirdi. Bakırhan, çerçeve yasanın uygulanmasıyla birlikte sürecin ikinci aşamasına geçileceğini belirterek, "O ikinci aşamada birbirimize, ortak mücadelemize çok büyük bir ihtiyaç olduğunu belirtmek istiyorum." görüşünü paylaştı.