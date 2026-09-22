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DEM Parti, Alevi derneklerle bir araya geldi: Terörsüz Türkiye ile 86 milyon kazanacak

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DEM Parti, Alevi derneklerle bir araya geldi: Terörsüz Türkiye ile 86 milyon kazanacak

PKK çizgisine yakınlığıyla bilinen DEM Parti, "Terörsüz Türkiye" ve yeni süreç söylemleri altında Alevi derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan'ın "Süreç sadece Kürtlerin değil 86 milyonundur" ifadelerini kullandı.

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Foto - DEM Parti, Alevi derneklerle bir araya geldi: Terörsüz Türkiye ile 86 milyon kazanacak

Her fırsatta terör örgütünün siyasi uzantısı gibi hareket eden ve kirli emellerini "demokrasi" kılıfına uydurmaya çalışan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, bu kez "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin, "Sürecin hedefine ulaşması, sadece Kürtler için değil, Aleviler, Türkiye'de yaşayan 86 milyon için çok önemli bir kazanım sağlayacaktır. Hepimize kazandıracaktır. Nihai hedef, sadece barış değil, demokrasidir." dedi.

#2
Foto - DEM Parti, Alevi derneklerle bir araya geldi: Terörsüz Türkiye ile 86 milyon kazanacak

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Bakırhan, bir otelde Alevi kurumlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Bakırhan, dönem dönem Alevi kurum temsilcileriyle görüştüklerini belirterek, bu toplantıda da son süreçte yürüyen tartışmalara ilişkin onların görüşlerini ve eleştilerini alacaklarını söyledi.

#3
Foto - DEM Parti, Alevi derneklerle bir araya geldi: Terörsüz Türkiye ile 86 milyon kazanacak

Alevilerin, "İnsan, insana köprü olmalıdır" öğretisinin, bu süreç için dikkate alınması gerektiği değerlendirmesinde bulunan Bakırhan, "Özellikle bu süreçte birbirimize köprü olmalıyız." ifadesini kullandı.

#4
Foto - DEM Parti, Alevi derneklerle bir araya geldi: Terörsüz Türkiye ile 86 milyon kazanacak

Tuncer Bakırhan, Türkiye'nin çok önemli bir kritikten geçtiği yönünde görüş bildirerek, şunları kaydetti: "Sürecin hedefine ulaşması, sadece Kürtler için değil, Aleviler, Türkiye'de yaşayan 86 milyon için çok önemli bir kazanım sağlayacaktır. Hepimize kazandıracaktır. Nihai hedef, sadece barış değil, demokrasidir. Nihai hedef, eşit yurttaşlıktır, haktır, hukuktur, adalettir, eşit ve adil bir düzen kurmaktır. Bu konuda Alevi canların herhangi bir kaygısı olmasın."

#5
Foto - DEM Parti, Alevi derneklerle bir araya geldi: Terörsüz Türkiye ile 86 milyon kazanacak

“SÜREÇ, 86 MİLYONUNDUR, TÜRKİYE’NİNDİR” Bu sürecin, "herkesin süreci" olduğunu vurgulayan Bakırhan, "Masada sadece Kürtler yok. Masanın etrafında başta Alevi canlar olmak üzere hepimiz varız. Bu süreç, Kürtlerin olduğu kadar Alevilerindir, ezilenlerindir. Süreç, 86 milyonundur, Türkiye'nindir." değerlendirmesinde bulundu. "Sürecin temel amacı barış ve demokrasidir" diyen Bakırhan, sürecin bir sonraki aşamasının hukuk, adalet ve demokrasi olacağını dile getirdi. Bakırhan, çerçeve yasanın uygulanmasıyla birlikte sürecin ikinci aşamasına geçileceğini belirterek, "O ikinci aşamada birbirimize, ortak mücadelemize çok büyük bir ihtiyaç olduğunu belirtmek istiyorum." görüşünü paylaştı.

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Foto - DEM Parti, Alevi derneklerle bir araya geldi: Terörsüz Türkiye ile 86 milyon kazanacak

“GELECEĞİMİZİN KADERİ, GEÇMİŞTEKİ ACILARIN HAFIZASIYLA BELİRLENMEMELİ” "Geçmişin acıları, hepimizin hafızalarındadır" diyen Bakırhan, "Ama geleceğimizin kaderi, geçmişteki acıların hafızasıyla belirlenmemeli. Tarih, kavga alanımız olmamalı. Tarih, ortaklık zeminimizi kuracağımız, mücadele edeceğimiz, bir daha bu ve benzer acıların oluşmaması için demokratik bir zemin oluşturacağımız bir zemin olarak görülmelidir." yorumunu yaptı. Tuncer Bakırhan, Alevi vatandaşlara "Demokratik bir yönetime yürüyelim" çağrısı yaptıklarını bildirdi.

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Foto - DEM Parti, Alevi derneklerle bir araya geldi: Terörsüz Türkiye ile 86 milyon kazanacak

ALEVİ KURUMLARININ TEMSİLCİLERİ, DİĞER SİYASİ PARTİLERLE DE GÖRÜŞECEK: Toplantıya katılan Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Mustafa Arslan da DEM Partili yetkililerle zaman zaman bir araya geldiklerini, toplantıda bu ülkede yaşayan tüm halkların, inançların ve kimliklerin, Türkiye'nin demokratikleşmesi sürecinde aktif rol alması gerektiğine dair görüşlerini paylaşacaklarını aktardı. Arslan, bu hafta ve gelecek haftalarda da TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerle "Terörsüz Türkiye" sürecini konuşacaklarını açıkladı. Açılış konuşmalarının ardından toplantı, basına kapalı gerçekleşti.

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