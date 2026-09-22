DEM Parti, Alevi derneklerle bir araya geldi: Terörsüz Türkiye ile 86 milyon kazanacak

Tuncer Bakırhan, Türkiye'nin çok önemli bir kritikten geçtiği yönünde görüş bildirerek, şunları kaydetti: "Sürecin hedefine ulaşması, sadece Kürtler için değil, Aleviler, Türkiye'de yaşayan 86 milyon için çok önemli bir kazanım sağlayacaktır. Hepimize kazandıracaktır. Nihai hedef, sadece barış değil, demokrasidir. Nihai hedef, eşit yurttaşlıktır, haktır, hukuktur, adalettir, eşit ve adil bir düzen kurmaktır. Bu konuda Alevi canların herhangi bir kaygısı olmasın."