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Türkye'den İHA almayan Güney Kore'den flaş Hürjet hamlesi: Dahil olduklarını duyurdular

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Türkye'den İHA almayan Güney Kore'den flaş Hürjet hamlesi: Dahil olduklarını duyurdular

Türkiye'den insansız hava aracı almakta tereddüt yaşayan Güney Kore'den Hürjet'le ilgili dikkat çeken bir hamle geldi. Güney Koreli havacılık şirketi Kencoa Aerospace, Hürjet sürecine resmen dahil oldu.

#1
Foto - Türkye'den İHA almayan Güney Kore'den flaş Hürjet hamlesi: Dahil olduklarını duyurdular

GDH Haber'de yer alan habere göre, Güney Koreli havacılık şirketi Kencoa Aerospace, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen HÜRJET jet eğitim uçağı programına dahil oldu.

#2
Foto - Türkye'den İHA almayan Güney Kore'den flaş Hürjet hamlesi: Dahil olduklarını duyurdular

Şirket, 2026'dan 2028'e kadar 27 HÜRJET için 34 farklı işlenmiş yapısal parçayı TUSAŞ'a tedarik edecek. Kencoa Aerospace, HÜRJET Eğitim Jeti Projesi kapsamında uçak yapısal parçalarının tedariki için TUSAŞ ile sözleşme imzaladığını açıkladı. Sözleşmenin mali değeri ise açıklanmadı.

#3
Foto - Türkye'den İHA almayan Güney Kore'den flaş Hürjet hamlesi: Dahil olduklarını duyurdular

Anlaşma kapsamında Kencoa, HÜRJET'in uçak yapısında kullanılacak 34 farklı türde işlenmiş yapısal parçadan toplam 27 uçaklık set üretecek. Teslimatların 2026'da başlaması ve 2028'e kadar tamamlanması planlanıyor. Kencoa Aerospace Üst Yöneticisi Mingyu Lee, HÜRJET programına dahil olmalarının şirketin küresel havacılık ve savunma pazarındaki konumunu geliştireceğini belirtti:

#4
Foto - Türkye'den İHA almayan Güney Kore'den flaş Hürjet hamlesi: Dahil olduklarını duyurdular

HÜRJET projesine katılmak, uçak yapısal parçalarının hassas işlenmesi ve kalite kontrolündeki kabiliyetlerimizi küresel havacılık ve savunma pazarına genişletmek için önemli bir fırsat. Kapsamlı kalite yönetimi ve güvenilir tedarik yoluyla TUSAŞ ile iş birliğimizi daha da güçlendirecek ve küresel havacılık ve savunma sanayiindeki varlığımızı genişletmeye devam edeceğiz.

#5
Foto - Türkye'den İHA almayan Güney Kore'den flaş Hürjet hamlesi: Dahil olduklarını duyurdular

Kencoa Aerospace, uçak üretiminde yüksek kalite standartları gerektiren işlenmiş yapısal parçalar alanındaki teknolojik kabiliyetine dikkat çekti. Şirket, HÜRJET programında tedarikçi olarak yer almasının ardından yalnızca Türkiye'deki değil, uluslararası uçak üreticileriyle de yeni iş birlikleri geliştirmeyi planladığını açıkladı. Kencoa, havacılık ve uzay sektörlerinin yanı sıra savunma sanayiinde de faaliyet gösteriyor.

#6
Foto - Türkye'den İHA almayan Güney Kore'den flaş Hürjet hamlesi: Dahil olduklarını duyurdular

Kencoa'nın ticari havacılık alanındaki üretim tecrübesi Boeing'in 737, 747, 757, 767, 777 ve 787 programları ile Airbus'ın A320 ve A350 programlarını kapsıyor. Şirket ayrıca SpaceX'in Dragon uzay aracı programında, Boeing'in Space Launch System (SLS) ve Uluslararası Uzay İstasyonu çalışmalarında, Lockheed Martin'in Orion uzay aracı programında ve NASA Johnson Space Center projelerinde çeşitli parça ve yapısal bileşenler tedarik ettiğini belirtiyor. Savunma alanında ise Boeing F-15, F/A-18 ve C-17 programları ile Lockheed Martin F-22, F-35, C-130 ve C-5 programlarında üretim tecrübesi bulunuyor.

#7
Foto - Türkye'den İHA almayan Güney Kore'den flaş Hürjet hamlesi: Dahil olduklarını duyurdular

TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET, Türk Hava Kuvvetlerinin jet eğitim uçağı ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilen süpersonik bir platform olarak görev yapıyor. Kencoa'nın programa dahil olmasıyla HÜRJET'in üretiminde kullanılan uluslararası tedarik zincirine Güney Koreli bir havacılık şirketi daha katılmış oldu.

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