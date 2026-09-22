Türkye'den İHA almayan Güney Kore'den flaş Hürjet hamlesi: Dahil olduklarını duyurdular

Kencoa'nın ticari havacılık alanındaki üretim tecrübesi Boeing'in 737, 747, 757, 767, 777 ve 787 programları ile Airbus'ın A320 ve A350 programlarını kapsıyor. Şirket ayrıca SpaceX'in Dragon uzay aracı programında, Boeing'in Space Launch System (SLS) ve Uluslararası Uzay İstasyonu çalışmalarında, Lockheed Martin'in Orion uzay aracı programında ve NASA Johnson Space Center projelerinde çeşitli parça ve yapısal bileşenler tedarik ettiğini belirtiyor. Savunma alanında ise Boeing F-15, F/A-18 ve C-17 programları ile Lockheed Martin F-22, F-35, C-130 ve C-5 programlarında üretim tecrübesi bulunuyor.