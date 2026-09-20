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Trump yapay zeka ordusu kuruyor!

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Trump yapay zeka ordusu kuruyor!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin yapay zeka yarışındaki öncü konumunu korumak amacıyla yeni bir yapay zeka ekibi oluşturulacağını ve ekibin başına “Yapay Zeka Çarı” atanacağını açıkladı.

#1
Foto - Trump yapay zeka ordusu kuruyor!

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, yapay zeka teknolojisinde ABD’nin dünyada ilk sırada kalmasını sağlamak amacıyla “yüksek IQ sahibi bir yapay zeka çarı” görevlendireceğini duyurdu.

#2
Foto - Trump yapay zeka ordusu kuruyor!

"Yapay zeka bir sonraki sanayi devrimi veya internet çağı niteliğindedir ancak çok daha büyük ve etkili olacak, muhtemelen ülkemizin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYİH) yüzde 25'i kadar bir büyüklüğe ulaşacaktır." sözlerine yer veren Trump, ABD'nin bu yarışta Çin dahil diğer ülkelerin önünde olduğunu ileri sürdü ve bu durumu korumaya kararlı olduğunun altını çizdi.

#3
Foto - Trump yapay zeka ordusu kuruyor!

Trump, "Bu inanılmaz sektörün büyümesini hiçbir şekilde engellemeyecek ya da sekteye uğratmayacağız. Aksine büyürken ona sahip çıkacağız, destek olacak ve onu takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Trump yapay zeka ordusu kuruyor!

Küresel haydut Trump, "Bu amaçla ilk dönemimde kurduğum ve muazzam bir başarıya imza atan Uzay Kuvvetleri'ne (Space Force) benzer şekilde bir yapay zeka gücü (AI Force) oluşturuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

#5
Foto - Trump yapay zeka ordusu kuruyor!

Yıllar boyunca, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesi, azil süreci, küresel ısınma, erkeklerin kadın sporlarında yer alması gibi konularla gündemin meşgul edildiğine işaret eden Trump, Demokratların şimdi de yapay zeka çalışmalarını yok etme girişimini devreye soktuklarını savundu.

#6
Foto - Trump yapay zeka ordusu kuruyor!

Trump ayrıca, "Tıpkı çok daha geniş bir şüphe alanını kapsadığı için 'küresel ısınma' terimini "iklim değişikliği' olarak değiştirmeleri gibi şimdi de doğrudan yapay zekayı hedef alıyorlar." yorumunda bulundu.

#7
Foto - Trump yapay zeka ordusu kuruyor!

#8
Foto - Trump yapay zeka ordusu kuruyor!

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