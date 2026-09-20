Türkiye'deN dünya gündemine oturacak S-400 çıkışı: Bazı yaratıcı fikirler var

Fidan, yaptığı açıklamada, "CAATSA yaptırımları bizim için bir ayak bağı. Bunu kaldırmaya çalışıyoruz. Bunu başlatan S-400 meselesini çözmek için de bazı yaratıcı fikirler var. Bunu karşılıklı iyi niyetlerle hayata geçirmek için çalışmalar var. Umarım, bu konuda olumlu adımlar atacağız" ifadelerini kullandı.