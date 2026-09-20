Türkiye'deN dünya gündemine oturacak S-400 çıkışı: Bazı yaratıcı fikirler var
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, S-400 havA savunma sistemleriyle ilgili son durumun ne olduğuna ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, S-400 havA savunma sistemleriyle ilgili son durumun ne olduğuna ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili son duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, S-400'ler nedeniyle uygulanan CAATSA yaptırımlarının Türkiye açısından önemli bir sorun oluşturduğunu belirterek, yaptırımların kaldırılması konusunda çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) verileceği yönündeki iddialarla gündeme gelen S-400 sistemleri konusunda da değerlendirmelerde bulunan Fidan, meselenin çözümü için farklı seçeneklerin masada olduğunu söyledi.
Fidan, yaptığı açıklamada, "CAATSA yaptırımları bizim için bir ayak bağı. Bunu kaldırmaya çalışıyoruz. Bunu başlatan S-400 meselesini çözmek için de bazı yaratıcı fikirler var. Bunu karşılıklı iyi niyetlerle hayata geçirmek için çalışmalar var. Umarım, bu konuda olumlu adımlar atacağız" ifadelerini kullandı.
Fidan'ın açıklamaları, Türkiye ile ABD arasında S-400'ler nedeniyle uzun süredir devam eden anlaşmazlığın çözümüne yönelik yeni girişimlerin gündemde olduğuna işaret etti. S-400 alımı, Türkiye'nin ABD ve NATO ile ilişkilerinde önemli tartışma başlıklarından biri olurken, konu nedeniyle Washington yönetimi tarafından Türkiye'ye CAATSA kapsamında yaptırımlar uygulanmıştı.
Öte yandan S-400 sistemlerinin geleceğine ilişkin farklı formüllerin değerlendirildiği belirtilirken, Fidan'ın "yaratıcı fikirler" ifadesiyle hangi seçeneklerin kastedildiğine ilişkin ise henüz resmi bir detay paylaşılmadı. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde ABD ile yürütülecek temaslarda hem S-400 meselesinin hem de CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasının ele alınması bekleniyor.
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