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Türkiye'deN dünya gündemine oturacak S-400 çıkışı: Bazı yaratıcı fikirler var

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Türkiye'deN dünya gündemine oturacak S-400 çıkışı: Bazı yaratıcı fikirler var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, S-400 havA savunma sistemleriyle ilgili son durumun ne olduğuna ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Foto - Türkiye'deN dünya gündemine oturacak S-400 çıkışı: Bazı yaratıcı fikirler var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili son duruma ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, S-400'ler nedeniyle uygulanan CAATSA yaptırımlarının Türkiye açısından önemli bir sorun oluşturduğunu belirterek, yaptırımların kaldırılması konusunda çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

#2
Foto - Türkiye'deN dünya gündemine oturacak S-400 çıkışı: Bazı yaratıcı fikirler var

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) verileceği yönündeki iddialarla gündeme gelen S-400 sistemleri konusunda da değerlendirmelerde bulunan Fidan, meselenin çözümü için farklı seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

#3
Foto - Türkiye'deN dünya gündemine oturacak S-400 çıkışı: Bazı yaratıcı fikirler var

Fidan, yaptığı açıklamada, "CAATSA yaptırımları bizim için bir ayak bağı. Bunu kaldırmaya çalışıyoruz. Bunu başlatan S-400 meselesini çözmek için de bazı yaratıcı fikirler var. Bunu karşılıklı iyi niyetlerle hayata geçirmek için çalışmalar var. Umarım, bu konuda olumlu adımlar atacağız" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Türkiye'deN dünya gündemine oturacak S-400 çıkışı: Bazı yaratıcı fikirler var

Fidan'ın açıklamaları, Türkiye ile ABD arasında S-400'ler nedeniyle uzun süredir devam eden anlaşmazlığın çözümüne yönelik yeni girişimlerin gündemde olduğuna işaret etti. S-400 alımı, Türkiye'nin ABD ve NATO ile ilişkilerinde önemli tartışma başlıklarından biri olurken, konu nedeniyle Washington yönetimi tarafından Türkiye'ye CAATSA kapsamında yaptırımlar uygulanmıştı.

#5
Foto - Türkiye'deN dünya gündemine oturacak S-400 çıkışı: Bazı yaratıcı fikirler var

Öte yandan S-400 sistemlerinin geleceğine ilişkin farklı formüllerin değerlendirildiği belirtilirken, Fidan'ın "yaratıcı fikirler" ifadesiyle hangi seçeneklerin kastedildiğine ilişkin ise henüz resmi bir detay paylaşılmadı. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde ABD ile yürütülecek temaslarda hem S-400 meselesinin hem de CAATSA yaptırımlarının kaldırılmasının ele alınması bekleniyor.

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