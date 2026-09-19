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Şok eden gelişme: 2 bin 22 tane İHA ile saldırıya geçtiler

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Şok eden gelişme: 2 bin 22 tane İHA ile saldırıya geçtiler

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş derinleşiyor. İki tarafta çok sayıda savunma ürününü kaybederken son olarak 2022 İHA ile saldırı düzenlendi.

#1
Foto - Şok eden gelişme: 2 bin 22 tane İHA ile saldırıya geçtiler

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, 12-19 Eylül tarihleri arasında Moskova bölgesine doğru 2022 insansız hava aracının (İHA) uçtuğunu, bunların büyük bölümünün hava savunma güçleri tarafından uzak mesafelerde etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

#2
Foto - Şok eden gelişme: 2 bin 22 tane İHA ile saldırıya geçtiler

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, 12 Eylül saat 08.30’dan 19 Eylül saat 08.30’a kadar Moskova bölgesine doğru 2022 insansız hava aracının (İHA) uçtuğunu, bunların büyük bölümünün hava savunma sistemleri tarafından uzak mesafelerde etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

#3
Foto - Şok eden gelişme: 2 bin 22 tane İHA ile saldırıya geçtiler

Sobyanin, “Max” platformundaki kanalında yaptığı paylaşımda, “12 Eylül saat 08.30’dan 19 Eylül saat 08.30’a kadar Moskova bölgesine doğru 2022 İHA uçtu.

#4
Foto - Şok eden gelişme: 2 bin 22 tane İHA ile saldırıya geçtiler

Bunların büyük bölümü hava savunma güçleri tarafından uzak mesafelerde etkisiz hâle getirildi. 186 insansız hava aracı Moskova’ya yaklaşırken imha edildi” ifadelerini kullandı.

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