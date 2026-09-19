Şok eden gelişme: 2 bin 22 tane İHA ile saldırıya geçtiler
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş derinleşiyor. İki tarafta çok sayıda savunma ürününü kaybederken son olarak 2022 İHA ile saldırı düzenlendi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş derinleşiyor. İki tarafta çok sayıda savunma ürününü kaybederken son olarak 2022 İHA ile saldırı düzenlendi.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, 12-19 Eylül tarihleri arasında Moskova bölgesine doğru 2022 insansız hava aracının (İHA) uçtuğunu, bunların büyük bölümünün hava savunma güçleri tarafından uzak mesafelerde etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, 12 Eylül saat 08.30’dan 19 Eylül saat 08.30’a kadar Moskova bölgesine doğru 2022 insansız hava aracının (İHA) uçtuğunu, bunların büyük bölümünün hava savunma sistemleri tarafından uzak mesafelerde etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.
Sobyanin, “Max” platformundaki kanalında yaptığı paylaşımda, “12 Eylül saat 08.30’dan 19 Eylül saat 08.30’a kadar Moskova bölgesine doğru 2022 İHA uçtu.
Bunların büyük bölümü hava savunma güçleri tarafından uzak mesafelerde etkisiz hâle getirildi. 186 insansız hava aracı Moskova’ya yaklaşırken imha edildi” ifadelerini kullandı.
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