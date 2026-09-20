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31 ton altına çökecekler: Göz göre göre hırsızlık

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31 ton altına çökecekler: Göz göre göre hırsızlık

Yeraltı zenginlikleriyle öne çıkan ve ABD'nin baskısıyla darbeye maruz bırakılan Güney Amerika ülkesi 31 ton altınını İngiltere Merkez Bankası'nın kasalarından almayı planlıyor.

#1
Foto - 31 ton altına çökecekler: Göz göre göre hırsızlık

Venezuela'nın yıllardır hukuki mücadelenin merkezinde bulunan milyarlarca dolarlık altın rezervi için kritik bir süreç başladı. İngiltere Merkez Bankası'nın kasalarında tutulan yaklaşık 31 ton altının Atlantik'in diğer yakasına taşınması bekleniyor.

#2
Foto - 31 ton altına çökecekler: Göz göre göre hırsızlık

İngiliz basınına göre Venezuela hükümeti ile muhalefet, yaklaşık 4 milyar dolar değerindeki altın rezervinin New York Federal Reserve Bankası'na transfer edilmesini öngören anlaşmaya yaklaştı.

#3
Foto - 31 ton altına çökecekler: Göz göre göre hırsızlık

Önerilen anlaşmaya göre, geçici hükümete liderlik eden Delcy Rodriguez altınlar üzerinde yasal kontrole sahip olacak. Ancak hükümet rezervleri hemen satamayacak. Altınların bunun yerine hükümetin borçlanmasında teminat olarak kullanılabileceği öne sürülmüştü. Rezervlerden sağlanacak finansmanın haziran ayında meydana gelen iki depremin ardından yürütülecek yeniden yapılanma çalışmalarında da kullanılması planlanıyor.

#4
Foto - 31 ton altına çökecekler: Göz göre göre hırsızlık

Venezuela'nın yaklaşık 31 tonluk altını yıllardır İngiltere Merkez Bankası'nın kasalarında tutuluyor. Krizin geçmişi 2019'a uzanıyor. İngiltere'nin Nicolas Maduro hükümetinin meşruiyetini tanımaması ve dönemin muhalefet lideri Juan Guaido'yu desteklemesiyle altınların serbest bırakılması konusunda uzun bir hukuk mücadelesi başladı. Altın rezervleri o tarihten bu yana İngiliz mahkemelerinde devam eden anlaşmazlığın merkezinde bulunuyor.

#5
Foto - 31 ton altına çökecekler: Göz göre göre hırsızlık

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez de geçen ay, artan enflasyonla mücadele kapsamında İngiltere Merkez Bankası'nın kasalarında bulunan altın rezervlerini geri almak için çalıştıklarını açıklamıştı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise hükümetin altınların kontrolünün kimde olması gerektiğine ilişkin hukuki sürecin tarafı olmadığını açıkladı. Bakanlık, İngiliz mahkemeleri ile İngiltere Merkez Bankası'nın hükümetten bağımsız hareket ettiğinin altını çizdi.

#6
Foto - 31 ton altına çökecekler: Göz göre göre hırsızlık

New York Fed ve İngiltere Merkez Bankası konuya ilişkin yorum taleplerine henüz yanıt vermezken Venezuela hükümeti ile muhalefetten de anlaşmaya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Görüşmeler sonuçlanırsa Venezuela'nın yaklaşık 4 milyar dolar değerindeki altın rezervinin yıllardır tutulduğu Londra'dan çıkarılarak New York'a taşınmasının önü açılacak.

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