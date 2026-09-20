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Tarihi gece: Berat Albayrak ve ailesinin o anları gündeme oturdu

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tarihi gece: Berat Albayrak ve ailesinin o anları gündeme oturdu

Trabzonspor, Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Statta bulunan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesinin sevinç anları gündeme oturdu.

#1
Foto - Tarihi gece: Berat Albayrak ve ailesinin o anları gündeme oturdu

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki dev randevuda Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelirken, tribünlerde dikkat çeken anlar yaşandı.

#2
Foto - Tarihi gece: Berat Albayrak ve ailesinin o anları gündeme oturdu

Karadeniz ekibinin ev sahipliğinde gerçekleşen nefes kesen derbiyi izleyenler arasında eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesi de yer aldı.

#3
Foto - Tarihi gece: Berat Albayrak ve ailesinin o anları gündeme oturdu

Ailesiyle birlikte karşılaşmayı stadyumda canlı takip eden Berat Albayrak'ın heyecanı gözlerden kaçmadı. Trabzonspor'un Galatasaray karşısında bulduğu gollerin ardından büyük bir coşku yaşayan Albayrak ailesinin o anlardaki sevinci kameralara yansıdı.

#4
Foto - Tarihi gece: Berat Albayrak ve ailesinin o anları gündeme oturdu

Bordo-mavililere tribünden destek veren eski bakanın coşkulu halleri, derbi mücadelesinin unutulmaz anları arasına girdi.

#5
Foto - Tarihi gece: Berat Albayrak ve ailesinin o anları gündeme oturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'ın golün ardından Muhammed Salah için yaptığı tezahürat da dikkat çekti.

#6
Foto - Tarihi gece: Berat Albayrak ve ailesinin o anları gündeme oturdu

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