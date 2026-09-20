Tarihi gece: Berat Albayrak ve ailesinin o anları gündeme oturdu
Trabzonspor, Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Statta bulunan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesinin sevinç anları gündeme oturdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Trabzonspor, Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Statta bulunan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesinin sevinç anları gündeme oturdu.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki dev randevuda Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelirken, tribünlerde dikkat çeken anlar yaşandı.
Karadeniz ekibinin ev sahipliğinde gerçekleşen nefes kesen derbiyi izleyenler arasında eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesi de yer aldı.
Ailesiyle birlikte karşılaşmayı stadyumda canlı takip eden Berat Albayrak'ın heyecanı gözlerden kaçmadı. Trabzonspor'un Galatasaray karşısında bulduğu gollerin ardından büyük bir coşku yaşayan Albayrak ailesinin o anlardaki sevinci kameralara yansıdı.
Bordo-mavililere tribünden destek veren eski bakanın coşkulu halleri, derbi mücadelesinin unutulmaz anları arasına girdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'ın golün ardından Muhammed Salah için yaptığı tezahürat da dikkat çekti.
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