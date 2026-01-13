Trump savaşı başlatmak üzere: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu!
Dünyada bazı ordular kara kuvvetleri ile öne çıkarken bazıları yüksek teknoloji ile caydırıcılık sağlıyor.
ABD merkezli Global Firepower, 2025 yılı itibarıyla dünyanın en güçlü ordularını belirledi.
Dünyanın en güçlü devletlerinin yer aldığı listede Türkiye'nin güncel sırası da belli oldu. İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 30 ORDUSU...
20 - UKRAYNA
19 - MISIR
18 - AVUSTRALYA
17 - İSPANYA
16 - İRAN
15 -Katil İSRAİL
14 - ALMANYA
13 - ENDONEZYA
12 - PAKİSTAN
11 - BREZİLYA
10 - İTALYA
9 - TÜRKİYE
8 - JAPONYA
7 - FRANSA
6 - İNGİLTERE
5 - GÜNEY KORE
4 – HİNDİSTAN
3 – ÇİN
2 - RUSYA
1- AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ/ kaynak: haber7
