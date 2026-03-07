  • İSTANBUL
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Tümgeneralden sürpriz çıkış: Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır: 6 hafta içinde...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tümgeneralden sürpriz çıkış: Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır: 6 hafta içinde...

ABD ile İran arasında karşılıklı saldırılar sürerken Beyaz Saray, operasyon hedeflerinin 4 ila 6 hafta içinde tamamlanmasını beklediklerini açıkladı.

1
#1
Foto - Tümgeneralden sürpriz çıkış: Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır: 6 hafta içinde...

Pakistanlı Tümgeneral Abbas Ghumman ise Türkiye'ye destek mesajı vererek nükleer başlıkların Türkiye için hazır olduğunu söyledi.

#2
Foto - Tümgeneralden sürpriz çıkış: Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır: 6 hafta içinde...

Dünya, ABD ve İsrail'in İran ile yaşadığı gerilimi konuşmaya devam ediyor. Karşılıklı füze atışları ile geçen savaşta 8'inci güne girildi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar kapsamında belirlenen hedeflerin 4 ila 6 hafta içinde tamamlanmasını beklediğini söyledi.

#3
Foto - Tümgeneralden sürpriz çıkış: Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır: 6 hafta içinde...

ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile koşulsuz teslim olma dışında hiçbir anlaşma yapılmayacaktır" açıklamasını bir adım ileri götürdü. Bölgedeki gelişmeler yakından takip edilirken Pakistanlı Tümgeneral Abbas Ghumman'dan Türkiye'ye destek açıklaması geldi.

#4
Foto - Tümgeneralden sürpriz çıkış: Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır: 6 hafta içinde...

Ghumman, "Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır. Ne zaman uçmaları gerektiğini Türkiye söylesin" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Tümgeneralden sürpriz çıkış: Nükleer başlıklarımız Türkiye için hazır: 6 hafta içinde...

İspanya Başbakanı Sanchez ile ortak basın toplantısında konuşan Portekiz Başbakanı Montenegro ise Türkiye'nin müttefik ve dost bir ülke olduğunu vurgulayarak Türkiye'nin yanında olduklarını dile getirdi.

Yorumlar

Yorumlar

Mustafa

Caydırıcı güç

Yakup Ata

Kardeş Pakistan Can Pakistan.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
