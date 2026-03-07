Şubat’ta havayoluyla seyahat edenlerin sayısı 45 ilin nüfusunu aştı: Bir ayda 15 milyon 92 bin 119 yolcuya hizmet verildi

SABİHA GÖKÇEN’DE 7 MİLYON 916 BİN 195 YOLCU TRAFİĞİNE HİZMET VERİLDİ: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın uçak ve yolcu trafiği hakkında da bilgi veren Uraloğlu “Şubat ayında iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 8 bin 606, dış hatlarda 12 bin 514 olmak üzere toplamda 21 bin 120 olarak gerçekleşti, yolcu trafiği ise; iç hatlarda 1 milyon 551 bin 469, dış hatlarda 2 milyon 174 bin 752 olmak üzere toplamda 3 milyon 726 bin 221 oldu” dedi. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda iki aylık süreçte iç hatlarda 18 bin 85, dış hatlarda 26 bin 723 olmak üzere toplamda 44 bin 808 uçak trafiği gerçekleştiğini ifade eden Uraloğlu, iç hatlarda 3 milyon 303 bin 801, dış hatlarda 4 milyon 612 bin 394 olmak üzere toplamda 7 milyon 916 bin 195 yolcu trafiğine hizmet verildiğini açıkladı.