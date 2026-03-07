Trump'tan yine destek! ABD, İsrail'e 151,8 milyon dolarlık silah satışını onayladı

  • İSTANBUL
Katiller yine kendi aralarında anlaşma yapmaya devam ediyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre'nin inceleme şartlarını kaldırmak için "acil durum" yetkisini kullanarak İsrail'e 151,8 milyon dolarlık olası silah satışı yapılmasına onay verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 151,8 milyon dolarlık olası satış; 12 bin BLU-110A/B genel amaçlı bomba gövdesi ile mühendislik, lojistik ve teknik destek hizmetlerini içeriyor.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bu ürün ve hizmetlerin İsrail'e acil olarak satılmasının "ABD'nin ulusal güvenlik çıkarları açısından gerekli olduğu" konusunda karar verdiği aktarılırken bu sebeple Silah İhracatı Kontrol Yasası uyarınca bu satış için ABD Kongresinin inceleme şartının uygulanmayacağı ifade edildi. Olası satışın ana yüklenicisinin Texas merkezli Repkon USA şirketi olacağı kaydedilen açıklamada, bomba gövdelerinin bir kısmının mevcut stoklardan transfer edileceği belirtildi.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Vahap

Oğul babaya destek çıkmış doğal olarakta benim anlamadığım bu Abd nin hırıstıyan örgütleri ve papa bu uşaklığa neden ses çıkarmaz. Ametika dediğimiz İsrail uşağının halkı bu kadar aptalmı.
